Marlon ‘Chito’ Vera se preparó al estilo de Rocky Balboa para volver al octágono

Antes de viajar a Jacksonville para la pelea de esta noche en la UFC, Marlon ‘Chito’ Vera se despidió dos veces de su esposa, María Paulina Escobar. “Ve con todo”, fueron las palabras de aliento para el peleador, acompañadas de un abrazo y un beso. Hoy enfrentará al chino Song Yadong.

Vera salió la madrugada del martes, de su casa en Costa Mesa (California). Su primera despedida fue poco afectuosa. Sin embargo, el manabita tuvo que regresar a su domicilio porque olvidó las mascarillas de protección sanitaria.



“Primero se despidió con la voz bajita, por la hora, yo estaba aún adormitada.

Un rato después escuché que tocaron la puerta, se había olvidado las mascarillas, a pesar de que se lo recordé con insistencia. Le dije que vaya con todo”, contó Escobar a este Diario, mediante una llamada en Instagram.



Desde ese día, la pareja estuvo en contacto diario, mediante mensajes en redes sociales. Escobar lo acompañó a sus últimas tres peleas, pero en esta ocasión verá el combate desde su casa en California, debido a la emergencia sanitaria.



Ella tiene su ritual para las peleas. Se encierra sola en su casa junto a sus tres hijos, porque se emociona, grita y hasta insulta, revela sonriente… Por eso no aceptó la invitación de sus amigos, que querían observar el evento en grupo.



Cuenta que para la familia la pelea de esta noche, en el UFC Fight Night, es un alivio, luego de que se canceló el combate previsto para febrero, debido a la lesión de su rival, Jimmie Rivera. La última vez que ‘Chito’ entró al octágono fue en octubre del año pasado.



“Fue una temporada estresante, porque a inicios de año compramos una casa, acá todo es caro y realizamos una inversión fuerte. Tratamos de ser optimistas durante este tiempo y cuando confirmaron la pelea fue un respiro”, contó.



El principal ingreso de su familia es lo que recibe Vera por sus peleas profesionales. Por eso, la suspensión del combate de febrero y la cancelación de eventos de UFC por la pandemia afectaron a su economía.



La semana pasada, cuando se confirmó que el brasileño Ronaldo ‘Jacare’ Souza dio positivo a covid-19, volvieron a temer una posible suspensión.

Para esta pelea, Vera se entrenó en tres disciplinas: perfeccionó su jiu-jitsu con Colin Oyama, hace lo propio en lucha con Darryl Christian, excampeón olímpico, mientras que su ‘coach’ de box es Jason Parillo, quien fue el mentor de Michael Bisping, otro de los campeones de la UFC.



También se entrenaba en casa, para aprovechar la cuarentena. Entre bromas, Escobar cuenta que su esposo se preparó al estilo de la película ‘Rocky IV’. Construyó una puerta de madera para el garaje de su casa. “Sí, fue una especie de entrenamiento bien chévere porque cargaba cosas pesadas. Fue su debut en la carpintería y la puerta quedó linda”, contó entre risas la mujer, que a diario recibe mensajes de respaldo para su esposo, que hoy busca su quinta victoria consecutiva en el octágono.



Se refirió al video viral en el que ‘Chito’ sufrió para realizarse un examen para descartar el covid-19. Para ella no fue una sorpresa, revela que la personalidad aguerrida de Vera en los combates contrasta con su miedo a los implementos médicos.



“Está lleno de tatuajes, pero le tiene miedo a las agujas, a que le saquen sangre. Una semana antes del examen estaba sufriendo. No entiendo cómo puede aguantar tantos golpes y temer a cosas como esa”, dijo, mientras recordaba.



Espera un triunfo esta noche, ellos –como familia– tienen la meta de conseguir el campeonato de la UFC en la categoría de peso gallo. “Sería un premio para todos, cuando empezó creo que ganaba USD 50 por pelea, y que haya llegado tan lejos es un orgullo”, dijo.