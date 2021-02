Marisol Landázuri reiteró la supuesta falta de apoyo de la Federación Ecuatoriana de Atletismo

"Me cansé de pedir lismosnas a la Federación Ecuatoriana de Atletismo", denuncia la atleta Marisol Landázuri en su última publicación de Instagram, realizada la tarde de este 24 de febrero de 2021. Pese a eso, la velocista espera clasificarse a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Landázuri denunció, en varias ocasiones, una supuesta desatención de parte de la federación, durante su preparación olímpica.

"Se supone que debe cuidarme y ayudarme a avanzar porque cuando por derecho y resultados me he ganado el espacio y el ser digna de portar mi Tricolor en cada evento", mencionó la deportista. Ella adelantó que cuando se retire de las pistas "tendrá paz".



Antes de su publicación, ofreció una entrevista a radio La Red, en la que se contó que se entrena en Quito y ya se recuperó de una lesión que sufrió en el 2019, pese a que salió del listado de deportistas de Alto Rendimiento.



"Yo solo pido mis recursos para ir a entrenar, soy una atleta de alto rendimiento, yo me le he ganado a pulso, no pido nada más. La Federación Ecuatoriana de Atletismo, tiene un remanente de USD 450 000, pero no les da la gana de ayudarnos", dijo.