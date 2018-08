Mario Canessa: ‘Es forzado aumentar más equipos en la A’

LEA TAMBIÉN

Entrevista a Mario Canessa Onetto, expresidente de River Ecuador

¿Es conveniente incrementar el número de equipos en la Serie A del 2019?

La LigaPro (Liga Profesional) traía en su concepto llegar a 16 equipos, tras un proceso de dos o tres años, por un tema de recomendación de la FIFA. El proceso era que los equipos se preparasen, que tuvieran las licencias, escenarios y seguridad adecuada y que pudiesen mantenerse financieramente, pero no se está haciendo así.



La estructura del fútbol del país es limitada, especialmente en la B. ¿Está preparado el país para un torneo con 16 equipos?

​

No sé si estemos preparados, de un momento a otro se quiere ascender a cuatro equipos a la Serie A. Ahora se tiene que ver cómo se reparten los derechos de TV; qué pasará si los mismos sectores geográficos se benefician de ese ascenso, con eso sería imposible mantener un torneo nacional. Por ejemplo, si Pichincha o Guayas metieran dos clubes más. La idea es que se abarque a más provincias.



Cuando promovía la Liga, ¿se pensó en incrementar el número de equipos?



Sí. La idea era que todos los clubes muestren credenciales para ser equipos de la Serie A, mientras eso sucedía decíamos que en algún momento debía haber entre 16 y 18 equipos en la A, pero eliminar la Serie B y que se haga un gran torneo nacional de ascenso.



¿Qué será lo más complicado en el torneo del 2019?



Mi preocupación es que no existan las condiciones financieras y podamos encontrar -en el transcurso del torneo- a equipos que se queden ‘tubo bajo’, ya ocurrió con 12 equipos. Una Liga que debute y que tenga esos problemas sería un mensaje terrorífico.



¿Es rentable incrementar la cantidad de equipos?



Es una experiencia un poco forzada, pero es porque la Liga requiere dinero. Lo otro es hacer más nacional el torneo, pero se corren riesgos. El tema es mantener el nivel, ser competitivo; con más equipos el fútbol llegará a otros lados, habrá más gente y, seguramente, más suscriptores de televisión pagada, lo que serviría para que los clubes recibiesen más por el famoso excedente que consta en el contrato con GolTV.



¿Es perjudicial que no haya descenso a la B?



Se están rompiendo las reglas con las que se arrancó el campeonato y eso desagrada. El torneo debe empezar y terminar con las mismas normas. Pero este es un tema que ya estaba contemplado desde hace tiempo. Lo descubrí por una relación de amistad que he tenido con dirigentes. Todo estaba planificado desde la reunión en Madrid (en abril) para que no haya descenso. Lo que se tenía que hacer es que desde el 2020 se debiera implementar un nuevo formato y reformas.



¿Ve ruptura de relación entre la LigaPro y la FEF?



Están pulseando el poder y contemplándose. Se mandan cartas, se reúnen, no es algo nuevo, porque ya sucedió en las ligas más importantes. Pasó en España y con el tiempo se normaron, pero nosotros somos nuevos, esto seguirá así hasta que nos encarrilemos. Los clubes deben manejar sus intereses porque la FEF no estuvo preparada para eso.



¿La Copa Ecuador forma parte de esa pugna?



Se pensó para que la haga la Liga, pero la FEF se armó rápido y vendió los derechos de TV. Ahora, los clubes se dan cuenta que podían sacar dinero y quiere reclamar un poco más. La copa le dará vida al fútbol, no hay que desestimarla; más aún si genera recursos.



¿Es correcto que la LigaPro presente un candidato para la FEF?



Tienen derecho a votar y poner su candidato, porque son afiliados a la FEF. Estoy seguro que las asociaciones también lo harán. Ya veremos quién reú­ne las condiciones, lo que sí creo es que debe haber un cambio de dirigentes, que vengan a refrescar y a modernizar.



Biografía. Mario Canessa nació en Machala, el 19 de febrero de 1952. Es radiodifusor con 27 años de experiencia. Durante 35 años fue directivo del Banco de Machala y fue Ministro de Gobierno.



Trayectoria. Fue presidente de River Ecuador. También integró la Comisión de Selecciones de la FEF y fue presidente de la Federación de Tenis. Además de su incursión en el fútbol profesional.