La marihuana ya no es considerada dopante para la UFC

La empresa norteamericana Ultimate Fighter Championship (UFC) decidió retirar el veto a la marihuana. Con ello, la sustancia ya no es considerada dopante para los peleadores que participen en los eventos desarrollados por la compañía.

Además de ello, la decisión va en concordancia con la legalización de la marihuana y otros productos cannabáceos, en diferentes estados del país norteamericano. Según la empresa, se trata de una “decisión histórica”.



Según se explicó, a partir de ahora, dar positivo por carboxi-THC, el componente adictivo del cannabis, ya no será considerado como dopaje, aunque pelear bajo efectos del mismo seguirá estando prohibido.



“Si bien queremos seguir evitando que los atletas compitan bajo la influencia de la marihuana, hemos aprendido que los niveles de carboxi-THC en la sangre y/o la orina tienen poca o ninguna correlación científica con el deterioro”, explicó Jeff Novitzky, vicepresidente de salud atlética y desempeño del UFC.



Con ello, el consumo recreativo ya no está prohibido, lo que se intenta –según los organizadores- es evitar que los atletas lleguen a los combates con los efectos de la sustancia. “La preocupación principal respecto a la marihuana está en su consumo el día de una pelea, no días o semanas antes”, se dijo.