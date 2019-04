Mariano Soso: 'Este fue mi último partido con Emelec'

LEA TAMBIÉN

El entrenador de Emelec, Mariano Soso, ratificó su renuncia a la dirección del club eléctrico. El argentino confirmó la información en la rueda de prensa que secundó a la derrota ante Guayaquil City.



"A partir del partido de Copa tuve una reunión con el presidente (Nassib Neme) y a propuesta mía quedó la discontinuidad del proceso. Eso fue atendido y aprobado pero me solicitaron dirigir y abordar los compromisos inmediatos", dijo Soso.



El entrenador mencionó que su continuidad ya no genera beneficios para el club, debido a que su sistema de trabajo no generó los resultados que esperaba. Asumió la responsabilidad por el mal juego del equipo.



"Mi salida es lo más saludable para Emelec para lo que queda por delante. Este fue mi último partido con el equipo, por el respeto que le tengo al club y al presidente", dijo Soso, tras la derrota de este 14 de abril.

Al finalizar, agradeció a los periodistas por el trato que tuvo durante su estadía en Emelec. El argentino llegó al club en junio de 2018, tras la salida del uruguayo Alfredo Arias.