Mariano Soso salió de la cancha de Emelec corriendo, entre insultos y lanzamiento de objetos

La paciencia de los hinchas con el entrenador de Emelec, Mariano Soso, se terminó. La derrota ante Cruzeiro por la Copa Libertadores molestó a los hinchas, que se desquitaron con el DT.

Al final del juego, el estratega argentino corrió desde la banca hasta la manga de protección que lleva al camerino, debido a que los aficionados empezaron a insultarlo y a lanzar objetos a la cancha.



Fundas de agua, cartones de pizza, vasos plásticos... Todo se usó como proyectil para desaprobar el trabajo del DT, que suma dos puntos en tres partidos jugados en la Libertadores, donde además no marcaron goles.



"Creo que hemos tenido la posibilidad de imponernos, el resultado no tiene relación con el desarrollo del juego", dijo Soso en la rueda de prensa que secundó al partido. Según él, Emelec mereció ganar.



El estratega se refirió también a las muestras de rechazo que tuvo de parte de los hinchas, que tambíen reclaman por la irregularidad del equipo en el torneo nacional.



"Uno es un hombre de fútbol y vive con los juicios de valor que hacen los hinchas. El dolor de no ganar es compartido, sentimos una deuda interna", dijo Soso, respecto al rechazo de los aficionados en las gradas.

Final del partido... nueva derrota de Emelec... Y así se va el profesor Mariano Soso. #Emelec pic.twitter.com/3J3ghsuVsI — César Villalva J. (@Cesarvillalvaj) 4 de abril de 2019