María Sol Muñoz: ‘El retorno del fútbol dependerá del control de la pandemia’

Viajaba una vez por mes por sus funciones en la FIFA. Llegó la pandemia y hubo que parar. ¿Se acostumbró a esta realidad?

Por un lado, es bonito estar en casa y, desde el lado económico es bueno para la FIFA y la Conmebol, pero no hay nada como el contacto humano. Reunirse por videoconferencia no es lo mismo que estar en una sala con los miembros del Consejo, es diferente, es frío, pero es a lo que debemos acostumbrarnos.

De hecho, acaban de asignar la sede del Mundial femenino (Australia y Nueva Zelanda, en el 2023) de forma virtual.

Efectivamente. Hoy (el pasado jueves 25) la FIFA designó a Australia y a Nueva Zelanda como sedes. Nosotros, como Sudamérica, apoyábamos a Colombia: nunca un país hispanohablante ha albergado un Mundial femenino. Para votar hubo que bajar una aplicación en el celular e incluso se mandó una prueba de voto. Son nuevos tiempos.



El fútbol se retomó en Europa. La eliminatoria no arrancó, en Sudamérica aún no hay fechas para el retorno. ¿Qué reflexión se hace en la FIFA sobre el futuro de la actividad?

Primero, la incertidumbre de cuándo volverá el fútbol globalmente. Se han reiniciado algunas ligas. En Sudamérica estamos a la espera de la reanudación de los torneos, pero las realidades son distintas. Hay que ajustar calendarios. Existe la aspiración de que las eliminatorias se jueguen desde septiembre, pero todo dependerá del control de la pandemia. Hay temas pendientes, como el traslado de los deportistas, de cómo va a ser el interior de los estadios. Hay que esperar las regulaciones y los permisos.



¿El inicio de las eliminatorias en septiembre es solo una aspiración?

Es una aspiración. El retorno del fútbol dependerá del control de la pandemia. Si ya podemos iniciar el torneo ecuatoriano y si va pasando lo mismo en otros países, entonces sería factible pensar en las eliminatorias.



Lo que sí es una certeza es el fútbol sin público. ¿Cuánto le preocupa a la organización la ausencia de los aficionados? ¿Cuánto afecta a su economía?

Se habló de eso en la reu­nión de la FIFA. Hay preocupaciones de los auspiciantes, pero hay que ver cómo se va a manejar en las competiciones. Pero la principal preocupación siempre va a ser el tema de la salud. Si nos va a tocar jugar con estadio vacío nos va a tocar, pero es algo que debemos respetar.



La FIFA entregará ayudas económicas a las asociaciones por la crisis. Pero, ¿qué análisis hacen del futuro del fútbol femenino y el juvenil? ¿Cómo mitigar los daños?

Creo que la pandemia afectó a todas las industrias y el fútbol no es una excepción. En el plan de ayudas a las 211 asociaciones miembros hay una partida específica que solo puede usar para el fútbol femenino, lo cual es importante para continuar la actividad. En el caso de Ecuador, el año pasado hubo una liga femenina bien organizada. Este año sí habrá el torneo, pero habrá demoras por todo lo que

ha sucedido.



¿Y el fútbol juvenil?

Claramente la paralización afecta, se pierde el desarrollo de los jugadores y eso es un tema que preocupa. Pero el tema sanitario es prioridad.

Forma parte de la Comisión organizadora de competiciones.



¿Habrá cambios o se introducirán aspectos de bioseguridad en el momento de establecer las reglas de nuevos torneos?

En la Comisión elaboramos y aprobamos todos los reglamentos de las competiciones de la FIFA. No solo el reglamento del torneo, sino temas de mercadeo y comunicación y, seguramente, ahora se incluirán temas de bioseguridad. Supongo que para el próximo consejo de la FIFA en septiembre, que será virtual, conoceremos cómo se pondrá en práctica eso.



¿Le sorprendió su reelección en el cargo?

No tenía claro cómo iba a ser el proceso, pero fue una grata sorpresa que haya sido reelegida, de forma unánime, en la Conmebol. Me compromete a seguir trabajando. En mi casa, mi esposo y mis hijos están muy orgullosos del trabajo de estos cuatro años.





Biografía. Sol Muñoz nació el 6 de diciembre de 1975 en Quito. Abogada y la primera mujer en representar a la Conmebol ante la FIFA.



Trayectoria. Fue relacionadora pú-blica en la Universidad Católica. En el 2016, la Ecuafútbol mocionó su nombre para representar a la Conmebol ante la FIFA. Forma parte de la Comisión Organizadora de Competiciones.