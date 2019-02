Maren Lundby ganó oro en el Mundial de esquí nórdico

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La noruega Maren Lundby, que el año pasado se había proclamado campeona olímpica de saltos de trampolín en los Juegos de PyeongChang (Corea del Sur) hizo buenos los pronósticos y ganó este miércoles 27 de febrero del 2019 el oro en esa prueba de los Mundiales de esquí nórdico de Seefeld, en el Tirol (Austria).

Lundby, de 25 años, que lidera la Copa del Mundo de la disciplina, saltó 106,5 y 104,5 metros y se impuso con sólo medio punto de ventaja (259,6 frente a 259,1) sobre la alemana Katharina Althaus, que logró saltos más largos que ella -108 y 107 metros-, pero recibió peor valoración de los jueces; en una prueba en la que la austriaca Daniela Iraschko-Stolz capturó bronce, con 247,6.

​

Fy flate, for ett lag da🤩 pic.twitter.com/VT1mz6urjA — Maren Lundby (@marenlundby) 26 de febrero de 2019



El triunfo de Lundby se unió al de su compatriota Martin Johnsrud Sundby en la prueba de 15 kilómetros, estilo clásico, de esquí de fondo, para aumentar la ventaja en el Medallero de Noruega, que suma ocho oros, tres platas y cinco bronces y encabeza una clasificación por trofeos en la que Alemania es segunda, con cinco oros y dos platas.



Clasificación final de los saltos de trampolín femeninos:



1. Maren Lundby (NOR) 106,5+104,5 259,6 puntos ORO

2. Katharina Althaus (GER) 108+107 259,1 PLATA

3. Daniela Iraschko-Stolz (AUT)101+105,5 247,6 BRONCE

4. Juliane Seyfarth (GER) 244,4

5. Eva Pinkelnig (AUT) 241,8

6. Sara Takanashi (JPN) 236,7

7. Nika Kriznar (SLO) 236,1

8. Ursa Bogataj (SLO) 231,7

9. Anna Odine Str m (NOR) 230,6

10. Carina Vogt (GER) 224,3