Marcos Caicedo: 'El blanco siempre fue mi color favorito'

A Marcos Caicedo solo le falta firmar para vincularse a Liga Deportiva Universitaria. El volante ofensivo de 28 años no continuará en Barcelona SC y fue uno de los jugadores pedidos por Pablo Repetto para reforzar a la 'U'. Además, indicó que el club porteño le adeuda dos meses de salario.

​Caicedo llegó a Barcelona en el 2016 y salió campeón nacional ese año, bajo la dirección de Guillermo Almada. En sus cuatro temporadas con el equipo amarillo, el mediocampista zurdo disputó 112 compromisos por Serie A y marcó nueve goles. El extremo fue protagonista en la Copa Libertadores 2017, en donde BSC llegó a semifinales.



​El 50% del pase del futbolista le pertenece al grupo Pachuca de México. "Ya está finiquitado todo lo que habíamos acordado con Liga. Solo faltan detalles para arreglar con el grupo Pachuca, el otro 50% es de Barcelona SC. Solo estoy esperando que mi representante me diga que tengo que viajar para firmar con Liga. Liga es un equipo grande también, quién no quiere vestir la camiseta de Liga. El blanco siempre fue mi color favorito”, comentó Caicedo este lunes 30 de diciembre de 2019 en diálogo con Radio Área Deportiva (99.3 FM en Quito). "En Barcelona SC me deben dos meses y medio”, agregó.



​El jugador llegaría al plantel universitario por pedido del entrenador charrúa. "Es bueno que un técnico como Repetto te pida para el equipo. Con Anderson Ordóñez quedamos campeón en 2016, a José Ayoví también lo conozco muy bien. También tengo otros conocidos en Liga que también son muy buenas personas”, indicó Caicedo.

Caicedo resaltó la importancia de jugar junto con Antonio Valencia. "Antonio es una excelente persona y un referente para todos. Estoy seguro que al llegar a la capital nos vamos a adaptar pronto a lo que el profe Repetto quiere, agregó el futbolista guayaquileño.