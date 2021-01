Marco Posligua: 'En Olmedo me tienen bloqueado y no me contestan las llamadas'

Marco Posligua, jugador del Olmedo, vivió momentos tensos en este inicio de pretemporada. El futbolista llegó al complejo de entrenamiento y uno de los guardias le impidió ingresar, a pesar de que estaba en su legítimo derecho por ser aún parte de la institución.

Posligua, con ayuda de su celular y las redes sociales, denunció este inconveniente. Además aseguró que existen otras irregularidades como el incumplimiento de pagos y una serie de situaciones más.



"He tenido inconvenientes con el tema de mis haberes desde el mes de septiembre", reveló Posligua en una entrevista en Mundo Deportivo.



Este tema en particular le molesta, porque trabajó hasta el último día de la temporada y ahora la directiva no le deja entrar al complejo a seguir entrenándose.



"Con Olmedo tengo un contrato vigente hasta finales de este año. Mi Abogado me dijo que me presentará en el equipo (...) Yo no quiero continuar en el club por todos esos inconvenientes, pero me dijeron que tenía que presentarme por que tengo contrato", puntualizó.



El mediocampista aseguró que está dispuesto en ceder y llegar a un acuerdo para lograr un finiquito con la dirigencia, pero no le responden las llamadas.



"Yo voy a ceder para llegar a un acuerdo. Yo quiero salir del Olmedo para irme a otro. No me llaman, me tienen bloqueado y no me contestan las llamadas (...) Lo que quiero que se resuelva esta situación que para mi es incomodo. No me gusta hablar de eso", dijo Posligua.



Este no sería el único caso de jugadores impagos en el 'Ciclón' de los Andes. Ya hubo denuncias de otros futbolistas e incluso algunos que se fueron del equipo de forma prematura tras un desacuerdo con los directivos.