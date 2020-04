La marcha atlética sacó del anonimato a Paula Valdez, nuevo talento de 17 años

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Con cuatro meses de entrenamiento técnico, Paula Valdez se convirtió en campeona sudamericana de marcha. Nunca se imaginó que su sueño de representar al Ecuador se cumpliría con una medalla de oro en la prueba de 10 km.

Su estreno internacional se concretó en Lima, Perú, el pasado 8 de marzo. Allí superó de manera categórica a la brasileña Gabriela de Souza y a la boliviana Stephanie Chávez, quienes con años de recorrido en la caminata no pudieron con la tenaz debutante.



Antes de viajar a Lima compitió en el Intercolegial de Ibarra (3 000 m) y en el Nacional de Marcha en Macas, Morona Santiago (10 km). Triunfó en ambas pruebas, superando a Diana Torres y a María Belén Villalba, seleccionadas nacionales que tuvieron que conformarse con el segundo lugar.



Según Giovan Delgado, su técnico, con un mes de preparación ya marchaba 5 kilómetros y pocos días después cubrió sin problemas los 10 km. Él reconoce que su base de preparación como velocista, vallista y saltadora le sirvió para adaptarse rápidamente a la exigencia.



Valdez compite en atletismo desde hace seis años. Hasta octubre del 2019 participó en velocidad, vallas, salto largo y salto triple. Sin embargo, no pudo sobresalir en ninguna de esas pruebas. “Fue seleccionada de la provincia en las postas 5 x 80 y allí gané unas medallas”.



Se planteó ser seleccionada de Ecuador y por eso pidió a su padre, Carlos Valdez, que hablara con Delgado. Este último es entrenador de Karla Jaramillo (subcampeona panamericana juvenil y campeona sudamericana sénior) y extécnico Glenda Morejón, quien bajo su dirección fue campeona mundial juvenil.



Delgado aceptó dirigir a Paula poniendo en claro sus códigos de disciplina. Entre los principales están: puntualidad en el inicio de las prácticas, responsabilidad y conducta íntegra, adecuada alimentación. Además, buenas notas en sus estudios y correcto uso de las redes sociales.



El adiestrador le probó primero en pruebas de 400 y 800 m, en medio fondo y fondo. No consiguió resultados favorables en los test y entonces decidió juntarla con los marchistas por su estatura (1, 60 metros) y su contextura (49 kilos). “Le di fundamento básicos de la marcha y asimiló rápido”.



La atleta de 17 años confiesa que con paciencia y fuerza de carácter se adaptó a un nuevo estilo de preparación. Ahora tiene un mejor control en la alimentación e hidratación, y es estricta en las horas de descanso. Tiene una fisioterapeuta para recuperación.



En menos de un mes, Paula Doménica salió del anonimato. Con su triunfo en Macas clasificó al Sudamericano y allí obtuvo el cupo para el Mundial de Marcha en Bielorrusia. Este torneo debía realizarse entre el 2 y 3 de mayo, pero se suspendió por el covid-19.



La imbabureña se siente privilegiada de entrenarse con Karla Jaramillo, a quien siempre admiró por sus éxitos y su constancia. “Estoy segura que Karla irá a las Olimpiadas del 2021, mi sueño es competir por Ecuador en los Juegos Olímpicos del 2024”. Con ese reto tratará de superarse cada día.



Delgado pone énfasis en el espíritu de lucha y el coraje de su dirigida para sortear los momentos difíciles en el deporte. En Lima, por ejemplo, pese al calor y a la humedad, “soportó el dolor de todo su cuerpo hasta el final y obtuvo el título sudamericano”. En ese sentido, el estratega

la compara con Karl Jaramillo y Glenda Morejón. Esta última ahora se entrena en Cuenca con Andrés Chocho.