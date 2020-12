Crisis institucional: Marcelo Zuleta se presentó al complejo de El Nacional; tras reunión de jugadores se cayó su llegada

El Nacional vive horas críticas. Este martes 8 de diciembre, el entrenador argentino Marcelo Zuleta se presentó en el complejo El Sauce, en Tumbaco, pero no llegó la presidenta Lucía Vallecilla. El plantel de futbolistas tuvo una reunión antes de la práctica y luego Vallecilla le dijo que no podía cerrarse el acuerdo.

Zuleta confirmó a EL COMERCIO que estaba en el complejo. Sin embargo, Luis Paredes, del área de marketing, no confirmó la noticia en el grupo de prensa de El Nacional. Según Zuleta, el pedido que hizo fue firmar por un año.



Paredes solo puso un mensaje: "El club a travá de sus medios oficiales no ha emitido ningún comunicado. Por responsabilidad no podemos emitir ninguna información ni criterio sin la indicación del Directorio. Nuestra responsabilidad es institucional", puso en un mensaje la mañana de este martes 8 de diciembre.



El rojo tendría el quinto entrenador en el año. Empezó la temporada el colombiano Eduardo Lara. Luego fue reemplazado por Jorge Montesinos. Los malos resultados llevaron a la presidenta, Lucía Vallecilla, a contratar al guayaquileño Javier Rodríguez, Tampoco el equipo funcionó.



En las últimas tres fechas se hizo cargo el histórico Edison Méndez. El 'Kinito' logró un triunfo ante Olmedo y una derrota ante Independiente del Valle. No pudo jugar contra Guayaquil City por suspensión en la Federación Ecuatoriana de Fútbol por deudas.





El rojo es penúltimo en la tabla de posiciones acumulada del campeonato ecuatoriano de fútbol. Tiene 22 puntos y a falta de cuatro fechas por jugarse, hay riesgo de descender. El plan de la directiva es salvar el equipo de irse a la Serie B.