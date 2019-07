Zuleta: ‘El Nacional debe volver a jugar en su horario histórico’

LEA TAMBIÉN

El cuerpo técnico de El Nacional no está conforme con el horario que la LigaPro ha dispuesto para sus partidos de local. En esta temporada ha jugado una sola vez a las 12:00, su hora tradicional. El resto ha sido sábados en horario nocturno.

Esta situación molesta al DT Marcelo Zuleta, quien ha expuesto esta situación a la nueva directiva. El argentino confía que la presidenta Lucía Vallecilla transmita esta postura a los organizadores del torneo.



“Yo no puedo entender porque El Nacional no puede jugar a las 12:00 o a las 14:00. Sin desmerecer o generar polémica; Olmedo, Delfín y otro club más sí lo pueden hacer. Creo que si ellos pueden hacerlo, tranquilamente El Nacional puede jugar en su horario tradicional”, dijo molesto el entrenador de los Puros Criollos.



“Insisto. El Nacional debe volver a su horario que siempre jugó. Al medio día y en el Atahualpa”, dijo el entrenador.



Los criollos tienen previsto realizar este viernes 19 de julio del 2019 su última práctica en el complejo El Sauce. Ahí se definirá el once que saltará a la cancha del estadio Jocay, en Manta, el sábado para enfrentar al Delfín.