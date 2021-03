La maratonista Gladys Tejeda pide vacunas para delegación olímpica de Perú que viajará a los Juegos Olímpicos

La maratonista Gladys Tejeda pidió que la delegación peruana que acudirá a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 sea vacunada contra la covid-19 antes de viajar a Japón, como recomienda el Comité Olímpico Internacional (COI).

Tejeda, ganadora del maratón de los últimos Juegos Panamericanos de Lima 2019, consideró que podrán competir más seguros si tienen la garantía de estar inmunizados frente a la enfermedad causada por el coronavirus.



"Espero que los clasificados para Tokio 2020 seamos vacunados para estar más seguros. La pandemia nos ha golpeado mucho, pero hay que seguir cuidándonos", comentó Tejeda. La maratonista realizó esta solicitud durante su último entrenamiento en Lima antes de viajar a México para competir en una prueba de 5.000 metros planos.



Además de Tejeda, Perú tiene a otros 17 deportistas clasificados para los próximos Juegos Olímpicos, pero el Comité Olímpico Peruano (COP) espera que finalmente sean unos 30 deportistas clasificados, lo que requeriría no más de 100 vacunas entre atletas, entrenadores y delegados.



De momento la delegación olímpica no está dentro de los cronogramas de vacunación del Gobierno peruano pese a la carta remitida formalmente por el COI que instaba a las autoridades nacionales a vacunar a sus deportistas en respeto a los anfitriones de los Juegos.



Actualmente en Perú hay ya cerca de medio millón de vacunados, todos de los grupos prioritarios como son el personal sanitario de primera línea de covid-19, personas de la tercera edad, policías, militares y bomberos.



Después de pasar por México, Tejeda tiene planeado viajar "a Colombia o Kenia" para participar en una prueba de 10.000 metros planos o, "si no se da ninguna, podría realizar un control preparatorio de 20 kilómetros, a falta de dos meses del inicio de Tokio 2020".



"Así como pasó en Lima 2019, las medallas se tienen que quedar en casa. Hay que demostrar que los peruanos podemos", manifestó Tejeda en declaraciones difundidas por Legado 2019, el proyecto especial a cargo de gestionar y administrar las sedes de los Juegos Panamericanos de Lima 2019.



Tejeda reconoció que eligió la pista del estadio de atletismo de Lima 2019 para realizar su último entrenamiento en Perú antes de viajar a México porque "es una de las mejores pistas del mundo y se parece a la que encontraré en México".