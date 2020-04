La Maratón por la vida, una carrera virtual que ya empezó

LEA TAMBIÉN

Es una maratón no solo para maratonistas. La corporación Coleccionistas de Sueños organiza una competencia de 42 km, donde pueden participar los atletas de fondo y los principiantes que corren 5 km.

Pero, además de deportistas, las amas de casa también pueden tomar parte en la denominada Maratón por la Vida, pues está comprobado que una mamá, que va y viene entre el dormitorio, la sala, el comedor y la cocina, al día puede recorrer entre 2 y 3 kilómetros.



“Hemos organizado una carrera novedosa y diferente. El reto es completar 42 kilómetros, pero el participante diseña el cómo y en cuántos días completa la maratón”, detalló Wladimir Cajilema, director de Proyectos y también un coleccionista de sueños.



La carrera es virtual. Gracias a las aplicaciones denominadas ‘contador de pasos’, el participante va sumando kilómetros cada día y lo debe reportar a la organización en su hoja de inscripción y seguimiento digital. También sirven los relojes de atletas, que proporcionan distancia y tiempo.



“Por ejemplo, alguien que corre habitualmente competencias de 10 km, puede hacer su maratón en cuatro o cinco días”, explica Cajilema. O quien se entrena cuatro kilómetros al día, puede correr en 10 días la Maratón por la Vida.



Este reto diario puede hacerse en una caminadora o trotando en la terraza o el patio de su casa. Si es ama de casa, basta con contar sus pasos en la mañana y sumarlos hasta que culmina su tarea en el hogar, no le hará falta correr.



“Vimos que, durante las dos primeras semanas de cuarentena, los atletas se entrenaron diariamente con rigurosidad. Subían sus fotos y videos a sus redes sociales. Luego, bajaron a cinco días a la semana y otros ya no se entrenan porque no hay carreras de calle que les motiven. Por eso organizamos esta maratón virtual, como una alternativa”.



Según Cajilema, hay deportistas que iniciaron el reto con una carrera continua de 10 km, pero luego bajaron a 5km para mantenerse motivados. Se entrenan dos o tres días, y luego registran su participación.



Hace dos semanas se abrió el período de inscripciones y al momento ya están participando 493 personas. Unas 120 ya concluyeron su maratón. El cupo máximo es de 1 000 deportistas y los 42 km deben completar hasta el 29 de mayo.



Entre los inscritos están atletas conocidos como Richard Arias y Gabriela Cevallos, quienes han participado en maratones internacionales. También participan Álex Montenegro, especialista en trail; Karl Egloff, montañista de velocidad.



“Tenemos registro de atletas de Guayaquil, Quito, Cuenca, Ambato, Otavalo e Ibarra. A nivel internacional tenemos grupos de Colombia, Chile, Perú y Estados Unidos. A todos se les entregará un kit en el que se incluye una medalla conmemorativa cuando el aislamiento termine y vía correo”.



Esta medalla va a quedar en la memoria de los participantes, pues predomina una mascarilla, que hoy es símbolo del covid-19 que ha impedido la organización de carreras callejeras, recalcó Cajilema, organizador de la competencia.



A él le molestó mirar en televisión cómo, en los medios de comunicación internacionales, se presentó a Guayaquil como un mal ejemplo para afrontar la crisis sanitaria. “Con esta iniciativa queremos que, en muchos países, se nos reconozca como un modelo de emprendimiento”, añadió.



La cadena internacional de televisión ESPN y su programa ‘ESPN Run’ ya se ha puesto en contacto con la organización, para transmitir videos de esta singular competencia.



Quienes deseen participar pueden solicitar información en el Facebook de la Corporación Coleccionistas de Sueños o en el número celular 0984606014. El costo de inscripción es USD 10.