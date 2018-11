La 'mano' de Maradona lleva a los Dorados a la final del Apertura de Ascenso

LEA TAMBIÉN

La famosa mano de Maradona, la del gol a Inglaterra en la Copa del Mundo de México 1986, se ha dejado sentir los últimos meses en el noroeste de este país para guiar a los Dorados de Sinaloa a la final del Torneo Apertura de la Liga de Ascenso, segundo torneo en importancia en el fútbol mexicano.

Y no es que la mano del astro argentino haya hecho magia en este equipo, pero se acerca mucho a ello.



Antes de que Pelusa llegara al equipo, los Dorados no alcanzaron el triunfo en sus seis primeros partidos del Apertura, sumaron tres empates y tres derrotas, y el arribo del argentino fue clave en la reacción del equipo en el torneo.



La llegada de Maradona a México se produjo en medio de dudas sobre cuál sería su posible aportación a un equipo a la baja y sin espíritu y, aunque muchos sabían que le daría motivación a los jugadores, otros tantos dudaron de su capacidad en el banquillo.



Pero en los doce partidos que el campeón del mundo en México 1986 dirigió al equipo mexicano demostró que lo suyo vas más allá de motivar a los jugadores con su presencia y los Dorados acumularon ocho victorias, dos empates y dos derrotas.



Uno de esos tropiezos ocurrió este sábado, cuando el equipo de Maradona perdió por 1-0 ante el FC Juárez, en la vuelta de las semifinales, pero avanzó a la final con un global de 2-1 porque se impuso por 2-0 en la ida el pasado miércoles.



"Es la primera vez que tengo jugadores maravillosos, ojo, antes los tuve, pero estos son especiales porque han aprovechado cada palabra que les he dado", dijo el sábado tras el partido.



Ahora Maradona y sus Dorados están a un paso del título, que definirán las próximas semanas ante el ganador de la otra semifinal, que resolverán este domingo el Atlante y el Atlético San Luis, que parte con ventaja tras imponerse por 3-0 en la ida el pasado jueves.



Sin saber todavía qué equipo será su rival, los Dorados, con Maradona al frente, partirán como favoritos al título por la forma en la que han ido avanzando.



El campeón del Apertura 2018 en la Liga de Ascenso mexicana ganará su boleto para disputar la final por el ascenso a Primera División que definirá ante el campeón del Clausura 2019 en partidos de ida y vuelta.



Si un equipo resulta campeón en los dos torneos, se ganará automáticamente el pase al máximo circuito del balompié azteca.



"Lo primero que les voy a decir es que aquí el proyecto es subir a Primera División, pero no se sube sin sacrificio", apuntó Diego en sus primeras declaraciones en México en los primeros días de septiembre, como anticipando el escenario que ahora vive.



En la Primera División mexicana, el equipo de Sinaloa, fundado en 2003, ha cumplido dos etapas, 2004-2006 y 2015-16. En el Clausura 2006 se hizo de los servicios del español Josep Guardiola, exjugador del Barcelona y actual entrenador del Manchester City, quien precisamente se retiró del fútbol con los Dorados.