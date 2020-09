El argentino Lucas Mancinelli denuncia que el Deportivo Cuenca le debe cuatro meses de sueldo

LEA TAMBIÉN

El delantero argentino Lucas Macinelli, contó que los problemas económicos en el Deportivo Cuenca se mantienen, pese al reinicio del campeonato nacional. Según el deportista, el club le adeuda cuatro meses de sueldo.

“Hace como casi 4 meses que no cobro. Y como cualquier trabajador, quiero cobrar. Somos conscientes de lo que nos estamos jugando, cuando entro a la cancha me olvido todo, pero estando afuera, uno ve redes sociales y hay mucha gente que habla de más”, dijo el jugador, en radio Activa.



Mancinelli, lamentó no poder enviar dinero a su familia en Argentina, se refirió además a los directivos del equipo, quienes han tenido reuniones con ellos respecto a las deudas que mantienen.



“La gente ésta (directiva), creo que ya no da para más, en el buen sentido de la palabra. Sin que nadie se enoje, pero somos conscientes de que se necesita un cambio, que la gente vea cómo está el club y ojalá que todo se solucione”, dijo.



Los problemas en el club se reflejan también en sus resultados deportivos. Hasta el momento suman ocho puntos y se ubican en el puesto 14 de la tabla de posiciones.