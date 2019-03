El Manchester United incluye a ocho jóvenes en convocatoria contra PSG 

LEA TAMBIÉN

Lastrado por las lesiones, el Manchester United incluyó a ocho jugadores salidos de su centro de formación en su convocatoria para enfrentarse al París SG el miércoles 6 de marzo del 2019 en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones.

Las perlas Tahith Chong, James Garner, Angel Gomes, Mason Greenwood y Brandon Williams, así como otros conocidos como Marcus Rashford, el brasileño Andreas Pereira y Scott McTominay, viajarán a París.



Ole Gunnar Solskjaer se enfrenta a una impresionante plaga de lesiones. El ecuatoriano Antonio Valencia, los españoles Juan Mata y Ander Herrera, Phil Jones, Matteo Darmian y Nemanja Matic no están en la lista.



En el ataque el chileno Alexis Sánchez, Jesse Lingard y Anthony Martial no serán de la partida, como tampoco Paul Pogba, suspendido.



El Manchester United cayó 2-0 en Old Trafford en el partido de ida.

El grupo del Manchester United



Porteros: De Gea, Romero, Grant



Defensas: Bailly, Dalot, Lindelöf, Rojo, Shaw, Smalling, Williams, Young



Medios: Fred, Garner, Gomes, McTominay, Pereira



Delanteros: Chong, Greenwood, Lukaku, Rashford

