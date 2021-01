El Manchester United sobrevive en el estadio Anfield ante el Liverpool y mantiene el liderato

El Manchester United sobrevivió al dominio del Liverpool en el clásico inglés (0-0) y salió vivo de Anfield, donde logró defender y mantener el liderato de la Premier que le pretendía arrebatar su rival.

El conjunto de Ole Gunnar Solksjaer se mantuvo firme y frustró las expectativas de Jurgen Klopp, que cumplió su partido doscientos en la Premier. El preparador germano no pudo lograr su victoria 128 en esta competición, aunque es el segundo técnico con más triunfos por detrás de Jose Mourinho, que ganó 137 en ese número de partidos.



La cita de Anfield dejó en evidencia las dificultades del campeón para marcar. Encerró a su rival, le arrinconó pero no puso en excesivos aprietos a David De Gea.



El Manchester United, bien armado, sólido y con las ideas claras, mantuvo el tipo y buscó soluciones a la contra. Solksjaer recurrió al uruguayo Edinson Cavani para la última media hora en sustitución de Anthony Martial.



Fue del United, citado con la Real Sociedad en los dieciseisavos de la Liga Europa, la ocasión más clara del partido. A seis del cierre, Paul Pogba remató a bocajarro y Alisson salvó a su equipo.



Llegó mejor al tramo final el cuadro visitante. El Liverpool perdió el orden y buscó el triunfo a la desesperada. El gol no llegó. El triunfo no fue para nadie. El Manchester United se aferró al liderato que mantiene con dos puntos de renta sobre el Leicester y tres del Liverpool.