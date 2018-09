El Manchester United fue eliminado por el Derby County de segunda división 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El poderoso Manchester United perdió en penales con el Derby County, de la segunda división inglesa, y se quedó eliminado de la Capital One Cup, este 25 de septiembre del 2018.

El Derby County es comandado por el exfutbolista Frank Lampard y consiguió una histórica victoria en el mítico Old Trafford donde el cotejo finalizó 2-2. Luego, en los penales, el resultado final fue de 7-8. Por eso, las celebraciones de los futbolistas del añejo club de Derby, fundado en 1884, fueron eufóricas.

Se debe mencionar que el internacional ecuatoriano Luis Antonio Valencia no fue parte del encuentro. Por su parte, el golero argentino Sergio 'Chiquito' Romero volvió al arco de los diablos rojos, pero no le fue bien toda vez que fue expulsado a los 67' por tocar el balón con la mano fuera del área.



Con esta eliminación aumentan las críticas contra el DT José Mourinho que comanda un equipo millonario. Según la agencia AFP, las finanzas del club no conocen la crisis con ingresos de 590 millones de libras (cerca de 660 millones de euros) en el ejercicio 2017-2018, un récord para la entidad.



El United es séptimo, con 10 puntos, en la clasificación de la Premier League que comanda el Liverpool con 18 unidades.