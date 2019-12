Manchester United cae ante el colista Watford pese al regreso de Pogba

LEA TAMBIÉN

El Manchester United sufrió una derrota sonrojante en casa del colista Watford (2-0), este domingo 22 de diciembre del 2019 en la 18ª fecha de la Premier League, a pesar del regreso a los terrenos de juego del centrocampista francés Paul Pogba, que había causado baja por lesión las últimas semanas.

Para el conjunto de la periferia de Londres se trata de la segunda victoria de la temporada y los dos goles anotados al español David De Gea suponen casi la cuarta parte de los que había marcado el Watford en las 17 fechas anteriores (9) .



La derrota priva a los 'Diablos Rojos' de alzarse al quinto puesto y de acercarse a los puestos que clasifican a la próxima edición de la 'Champions'.



Pero más allá de todo eso el partido deja malas sensaciones para los hombres de Ole Gunnar Solskjaer por el escaso peligro que pudieron crear ante el arco rival, y por el hecho de haber 'entregado' el partido al conceder dos goles en cuatro minutos al inicio del segundo acto.

De Gea vivió un día para olvidar. Al arquero internacional español se le escapó un balón de entre las manos tras volea previa de Ismaïla Sarr (50) .



Cuatro minutos después, el senegalés obtenía un penal por una falta de Aaron Wan-Bissaka, y Troy Deeney no perdonó desde los once metros (54) .



“Fue un error, ocurre en el fútbol y es para lo que entrenamos cada día, para asegurarnos de que no pase de nuevo. David estuvo muy bien al final, son cosas que pasan ” , lo defendió Solskjaer.

ERROR DE DAVID DE GEA⚽️🧤



Increíble falla que tuvo el portero español vs el Watford.



El Manchester United perdió vs el último lugar de la Premier League.



El Mundial de Rusia 2018 marcó la carrera de De Gea. Portero sin confianza.pic.twitter.com/pp1x4CCV2t — Daniel Hernández (@DanielHT79) December 22, 2019

Diez minutos después el técnico noruego dio entrada a Pogba, pero los Hornets supieron controlar el juego hasta el pitido final.



“Pienso que en el primer tiempo el partido estuvo ahí para ser ganado. Deberíamos haber marcado en la primera parte. Tenemos que hacerlo mejor ante esos llamados rivales más débiles”, indicó a Sky Sports el defensor del United Harry Maguire.



Esta derrota, unida al empate previo en Old Trafford ante el Everton (1-1) , frena la escalada de un Manchester United que había derrotado consecutivamente al Tottenham y al Manchester City.



Ese parece ser el sino esta temporada de un equipo fuerte ante los grandes pero inconstante ante los pequeños, y sin enlazar una racha de resultados positivos no podrá aspirar a cotas altas, a menos que el regreso de Pogba o la actividad en el 'mercato' de enero reviertan la tendencia.