El Manchester City y el Leicester cumplen en FA Cup, el United al 'replay'

Manchester City y Leicester ganaron sin excesivos problemas ante equipos de inferior categoría, Port Vale (4ª, 4-1) y Wigan (2ª, 2-0), respectivamente, este sábado en la tercera ronda de la Copa de Inglaterra, en la que quedaron eliminados dos primeras, Aston Villa y Brighton.

Por su parte, el Manchester United igualó sin goles en su visita a otro equipo de primera, el Wolverhampton, y tendrá que jugar un nuevo partido para desempatar ('replay') , que se jugará en diez días en Old Trafford.



El defensor del título, el Manchester City, tenía un compromiso cómodo en su estadio ante el modesto Port Vale, al que terminó goleando 4-1, con un plantel con siete cambios respecto a su último once.



El ucraniano Oleksandr Zinchenko adelantó al City en el 20 y en el 35 Tom Pope igualó para el equipo visitante.



Pero hasta ahí llegó la sorpresa. En el 42, el argentino Sergio Agüero, que remató en boca de gol un centro de Phil Foden, adelantó al City. El tanto fue validado tras una revisión mediante el videoarbitraje (VAR).



En la segunda mitad, Taylor Harwood-Bellis (58) y el propio Foden (76) culminaron la goleada de los 'Citizens', terceros actualmente en la Premier League.



El segundo clasificado del campeonato nacional, el Leicester, también sacó adelante su eliminatoria, superando 2-0 en casa al Wigan (2ª división) , tras un tanto en contra de Tom Pearce (19) y un gol de Harvey Barnes (40).



Por su parte, el Aston Villa y el Brighton fueron los dos primeras que quedaron eliminados ante formaciones de segunda división, al caer respectivamente ante Fulham (2-1) y Sheffield Wednesday (1-0).



El domingo continuará esta ronda con otros once partidos, entre ellos el duelo estelar de esta ronda, el derbi entre Liverpool y Everton. Para el lunes quedará el último partido, entre el Arsenal y el líder de la segunda división, el Leeds United, que entrena el argentino Marcelo Bielsa.



Todos los partidos de esta tercera ronda comienzan un minuto más tarde, dentro de una campaña de concienciación sobre la salud mental.