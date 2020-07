El Manchester City se consuela con una goleada al Liverpool

LEA TAMBIÉN

El Manchester City, segundo clasificado y campeón las dos anteriores temporadas del torneo nacional, goleó 4-0 al Liverpool, vencedor matemático de la Premier League 2019-2020 desde hace una semana, en un partido sin nada en juego entre los dos mejores equipos ingleses de los últimos años.

El choque había quedado descafeinado por la conquista del título por parte del Liverpool, que se coronó por primera vez en treinta años en el campeonato nacional inglés.

El estreno de ese estatus de campeón no fue sin embargo muy brillante para los 'Reds', superados claramente en el Etihad Stadium, donde los 'Citizens' se impusieron con tantos del belga Kevin De Bruyne (minuto 25 de penal), Raheem Sterling (35), Phil Foden (45) y un gol en contra de Alex Oxlade-Chamberlain (66).

Tras ese penal transformado por De Bruyne, Sterling logró abrir distancias en el marcador diez minutos después, con un tiro cruzado en el área rodeado de rivales tras recibir de Foden, que firmó el tercero al borde del descanso, en un cara a cara con el arquero 'red', tras recibir de De Bruyne.

Oxlade-Chamberlain introdujo en su propia portería cuando intentaba cortar un remate a gol de Sterling, mediada la segunda mitad.

"¿Qué puedo decir? Hemos derrotado a los campeones, a un equipo extraordinario", celebró el entrenador del City, Josep Guardiola, en declaraciones después del partido a Sky Sports.

"Hemos intentado jugar al fútbol y asumir riesgos porque son el mejor equipo al que me he enfrentado", apuntó.



En el Liverpool, Mohamed Salah había enviado al palo en el minuto 20 un tiro raso cruzado. En el inicio del partido, el atacante egipcio ya había obligado al arquero brasileño Ederson a una buena intervención (minuto 4).



El senegalés Sadio Mané tampoco estuvo acertado, especialmente en el 54, cuando desperdició una buena ocasión a pase de Jordan Henderson. Estaba claro que no era la mejor noche del Liverpool.



"No hemos jugado como un equipo que ha sido campeón hace una semana", admitió el técnico visitante, Jürgen Klopp.



"Nos faltó fluidez y en algunas situaciones en las que era 50-50, ellos han estado más vivos que nosotros", afirmó. "Han marcado sus ocasiones y nosotros no. El City merece su victoria al 100%, pero un 5-3 también podría haber sido posible", estimó.



Un severo correctivo que permite a los 'Citizens' un cierto alivio anímico ante el equipo que le ha arrebatado la corona del fútbol inglés.