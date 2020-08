Manchester City anuncia el fichaje del extremo español Ferran Torres

LEA TAMBIÉN

El Machester City anunció este martes 4 de agosto el fichaje del extremo español Ferran Torres, procedente del Valencia, con un contrato por las próximas cinco temporadas.

“Estoy muy contento de fichar por el City”, dijo Torres. “Todos los futbolistas quieren estar en equipos ofensivos, y el Manchester City es uno de los que más ataca en el mundo del fútbol”, declaró Torres, de 20 años.



En el equipo que entrena Pep Guardiola, Torres está llamado a sustituir a su compatriota David Silva, que ya anunció que abandonará la entidad inglesa al término de la presente temporada. Aunque no jueguen exactamente en la misma posición, ya que Torres es un jugador de banda.



“Pep busca un estilo abierto y agresivo, cosa que me encanta. Es un entrenador conocido por mejorar a sus jugadores. Que me ayude a desarrollar mi juego es un sueño”, declaró Torres en el comunicado del equipo inglés.



“El City ha ganado muchos títulos en los últimos 10 años, y espero poder ayudar para seguir teniendo éxito, añadió. El director deportivo del City Txiki Begiristain, declaró por su parte: "Hemos seguido de cerca el progreso de Ferran y nos ha impresionado mucho. Es joven y aún está creciendo, pero sus cualidades técnicas son exactamente lo que buscamos en un extremo. Es rápido, directo, puede crear espacios con un movimiento y es capaz de ganar partidos".



Al mismo tiempo que el City, el Valencia confirmó la operación. "El Valencia CF ha cerrado este martes un acuerdo con el Manchester City FC para el traspaso de los derechos del joven jugador valenciano Ferran Torres".



Pese a que no trascendieron cifras, la prensa española asegura que el City pagará USD millones 27 y 14 adiciones por el jugador, al que le quedaba un año de contrato en el Valencia. Torres debutó con el Valencia en noviembre de 2017 y desde entonces jugó 97 partidos con el equipo español, anotando nueve goles y repartiendo doce asistencias.