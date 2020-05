Asociaciones provinciales e integrantes del directorio de la FEF, molestos por la exclusión de la Segunda Categoría en los protocolos presentados al COE

LEA TAMBIÉN

Integrantes del Directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol aseguró que el proyecto del protocolo de sanidad presentado al COE Nacional por Francisco Egas, presidente de la FEF reconocido por los organismos internacionales, no fue socializado previamente.

El proyecto fue elaborado en conjunto con la Secretaría General, Comisión Médica, Dirección de Licencias y Competencias de la FEF. Estos se asesoraron con otras federaciones de Latinoamérica y Europa.

La Comisión de Asociaciones de Fútbol Profesional enviaron una carta a la Ecuafútbol reclamando que en el plan denominado "Marco normativo propuesto para el regreso a los entrenamientos y competiciones del fútbol ecuatoriano", no contempla a los equipos de Segunda Categoría.

El documento que recibió el COE expone que la FEF realizará pruebas de covid-19 a los clubes de la Serie A, B y Fútbol femenino. No contempla a los equipos de Segunda Categoría.



"Responsabilizamos de tal omisión al Señor Francisco Egas, quien de manera inconsulta, no incluyó soluciones a los deportistas que integran los torneos de segunda categoría y formativas; sobre todo cuando hoy, producto de la pandemia por covid-19, es necesario tomar decisiones para precautelar LA SALUD DE TODOS LOS DEPORTISTAS POR IGUAL, sin que se diferencie...", dice un comunicado que fue publicado en las redes sociales y emitido por la mayoría de los integrantes del directorio, que no reconocen a Egas como presidente de la FEF.



En el mismo documento, los directivos recuerdan que todas las decisiones tomadas por Egas y Gustavo Silikovich, secretario general, en temas competentes de la FEF.

El malestar fue recurrente en las distintas asociaciones. En Esmeraldas, a través de un comunicado, hacen hincapié a la exclusión de los clubes de Segunda categoría.