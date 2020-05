Anahí Ortiz siente que el ajedrez la hizo más perseverante

LEA TAMBIÉN

Ganó el cupo al Iberoamericano de Ajedrez y su festejo fue sobrio. La maestra Internacional Anahí Ortiz, que hoy cumplirá 19 años, venció a la favorita, la Gran Maestra Carla Heredia, por 5-2 en el ‘match’ final del Selectivo Nacional que se disputó de manera virtual el viernes.

“Hubo nervios, pero había que controlarlos. Me enfrentaba a la mejor ajedrecista del país y antes, jamás le había ganado”, añade.



Pero en ese ‘match’, esos nervios que dijo haber sentido no se notaron. Anahí ganó las tres primeras partidas de las ocho. “Esa ventaja fue importante porque gané confianza. Carla, en cambio, tenía presión”.



La siguiente partida, Carla Heredia logró la victoria, y se puso 3-1. La quinta y la sexta quedaron tablas (empatado) y en la séptima, Anahí logró ganar el ‘match’ y el cupo al Iberoamericano que será en junio.



“Una de las características de mi juego es defenderme bien y contraatacar”, y vale mencionar que, para superar a Anahí, su rival tiene que buscar el mayor número de estrategias porque jamás se rinde.



Además, esta modalidad de torneo: partidas de 8 minutos cada una, requiere de gran agilidad mental. “Por la inmediatez de las jugadas se requiere definir las estrategias antes del ‘match’. También juega mucho la intuición, una característica que se logra con mucho estudio de finales, de tácticas de apertura”, recalca Anahí, que ingresó al mundo del ajedrez cuando tenía 8 años.



Se trató del primer triunfo que logra sobre Carla. “Antes nos habíamos enfrentado en dos ocasiones. En una me ganó y en la otra quedamos tablas”.

Participará en el Iberoamericano, también de manera virtual. “Por la inmediatez del torneo, no vamos a variar el entrenamiento. Será mi primer Iberoamericano, pero ya he representado a Ecuador en una Olimpiada y en cuatro Campeonatos Mundiales”.



Anahí Ortiz lidera una nueva generación de ajedrecistas. Con 19 años ya tiene 11 de experiencia. Fue campeona nacional en todas las categorías, incluso tiene títulos en un Sub 23. Su entrenador, Arnaldo Valdez, la dirige desde sus inicios.



Cuando tenía 15 años, alcanzó el título de Maestra Internacional y ya tiene la primera de las tres normas que se requieren para convertirse en Gran Maestra. “Este año tenía previsto jugar una Copa Mundial, el Sudamericano Sub 20 y el clasificatorio a la Olimpiada”.



Espera el próximo año lograr el título de Gran Maestra, lo que dependerá de los torneos internacionales que juegue. El ajedrez no tiene respaldo de la Secretaría del Deporte y sus padres (Elena y Eduardo) solventan sus viajes.



Hasta hace dos años recibía ayuda de la Concentración Deportiva de Pichincha, porque formaba parte de la Selección para los torneos nacionales.

Estudia medicina en la Universidad Católica, por lo que tiene que combinar los entrenamientos con los estudios. “Cada día juego al menos una partida, reviso alguna final, trato de mantenerme activa”.



Le gusta jugar con las piezas blancas porque siempre se tiene ventaja y se toma la iniciativa.