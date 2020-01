El Atlético quedó listo para la final de la Supercopa contra el Real Madrid 

LEA TAMBIÉN

El Atlético de Madrid completó este sábado 11 de enero del 2020 su última sesión preparatoria antes de la final de la Supercopa que disputará este domingo 12 de enero ante el Real Madrid en el estadio King Abdullah Sports de Yeda.

El cuadro rojiblanco se ejercitó con normalidad durante cerca de noventa minutos a excepción del portero Jan Oblak, que hizo trabajo regenerativo en el interior de las instalaciones para tratar el golpe sufrido con Luis Suárez, en la pierna derecha, durante el partido de semifinales contra el Barcelona.



La incertidumbre alrededor del conjunto rojiblanco apareció cuando el plantel de Diego Pablo Simeone saltó al terreno de juego de la Ciudad Deportiva del Al Ahli y Oblak no estaba por ningún lado. Ni en los ejercicios de calentamiento ni, después, con el resto de porteros en su tarea específica.



El club informó que el portero estaba dentro del gimnasio con un trabajo individualizado para subsanar las secuelas del contratiempo. Pero, en cualquier caso, su presencia para el choque contra el Real Madrid está asegurada. De hecho, el meta realizó después ejercicios con balón.



El resto del plantel, sin contar Koke Resurrección, que recayó de su lesión muscular en el duelo contra el Barcelona, entrenó con normalidad en el recinto de Yeda.



Incluidos el argentino Ángel Correa, que también acabó el encuentro de semifinales con un golpe y el viernes realizó un trabajo específico, y el uruguayo Jose María Giménez, que se quedó fuera de la convocatoria en el primer partido de la Supercopa.

Diego Pablo Simeone confirmó, por la mañana, que los tres futbolistas con molestias estarán listos para el partido. De hecho, Giménez ya se unió el viernes al grupo.



"Oblak y Correa están bien más allá del golpe que sufrieron y Giménez también está bien. Vamos a ver cómo entrena este sábado, en el último entrenamiento antes de la final, y a partir de ahí ver con quién contar", dijo Simeone.



La recuperación de Giménez abre las alternativas del preparador argentino. El zaguero uruguayo puede recuperar la titularidad en el centro de la zaga en detrimento de Stefan Savic que el viernes disputó los noventa minutos contra el Barcelona después de estar tres meses de baja.



El técnico del Atlético Madrid repetirá gran parte, si no todo, el once que disputó la semifinal. Es un bloque hecho y una final. Además, la lesión de Koke resta posibilidad de variantes en el centro del campo. El mexicano Héctor Herrera volverá al once. La opción de Marcos Llorente, que realizó un gran partido en los veinticinco minutos que estuvo sobre el campo, pierde enteros de inicio.



La sesión completada en el recinto Al Ahli arrancó con un trabajo suave, control de balón y después combinaciones y posesión del balón. Hubo un cuarto de hora abierto al público y a los medios y el resto fue a puerta cerrada.