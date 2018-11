Macará defenderá el liderato de la etapa ante Aucas en Chillogallo en la fecha 18

LEA TAMBIÉN

Sociedad Deportiva Aucas tiene su última oportunidad de regresar a los puestos estelares de la tabla de ubicaciones de la segunda etapa del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, este 11 de noviembre. Por la fecha 18, los orientales recibirán al líder, Macará.

El conjunto de Darío Tempesta tiene la oportunidad de descontar puntos con los ambateños, y regresar a pelear por ganar la etapa. Al momento suman 23 unidades, ocho menos que los celestes.



Así quedaron definidos los árbitros y los horarios para la fecha 18 del torneo:



Viernes 9 de noviembre

19:15

Independiente del Valle vs. Delfín Sporting Club

Estadio General Rumiñahui

Árbitro: Daniel Salazar

Asistente 1: Juan Macías

Asistente 2: Edison Vasquez



Sábado 10 de noviembre

17:15

Técnico Universitario vs. Liga de Quito

Estadio Bellavista

Árbitro: Guillermo Guerrero

Asistente 1: Juan Cruz

Asistente 2: Dennys Guerrero



19:30

Deportivo Cuenca vs. Club Sport Emelec

Estadio Alejandro Serrano

Árbitro: Luis Quiroz

Asistente 1: Christian Lescano

Asistente 2: Juan Aguiar



Domingo 11 de noviembre

14:30

Sociedad Deportiva Aucas vs. Macará

Estadio Gonzalo Pozo

Árbitro: Roberto Sanchez

Asistente 1: Ricardo Baren

Asistente 2: Marco Correa



17:00

Universidad Católica vs. Barcelona Sporting Club

Estadio Olímpico Atahualpa

Árbitro: Vinicio Espinel

Asistente 1: José Alvarado

Asistente 2: David Vacacela



Lunes 12 de noviembre

19:15

Guayaquil City vs. El Nacional

Estadio Christian Benitez

Árbitro: Óscar Proaño

Asistente 1: Luis Vera

Asistente 2: Jorge Párraga