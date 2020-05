Miller Salazar anuncia reducción de salarios en Macará

LEA TAMBIÉN

En Macará, las puertas de la institución están abiertas para los jugadores que no estén de acuerdo con la reducción salarial que proponen desde la dirigencia, como medida para afrontar los problemas económicos derivados de la emergencia sanitaria que vive el Ecuador por la pandemia del covid-19.

Miller Salazar, presidente de los ambateños, comentó en una entrevista con Radio La Red (102.1 FM) que los directivos tomaron una decisión respecto a los contratos de los jugadores para afrontar el impacto económico por la paralización del campeonato local. Dijo que no están dispuestos a realizar ningún tipo de concesión.



“Tomamos una decisión económica que les comunicamos a los jugadores. Se quedarán quienes tengan la voluntad. No hemos tenido un solo dólar de ingreso desde el 14 de marzo. No estamos dispuestos a ceder esos apetitos”, manifestó el directivo.

Salazar también abordó lo ocurrido en el Consejo de Presidentes de LigaPro el miércoles 20 de mayo a través de la plataforma Zoom, que tuvo una duración de nueve horas y media: “Fue increíble, nueve horas de reunión. No mostramos unidad, hubo cosas que no estuvieron bien; no queremos que se repita el sábado. Estamos desde ya tratando los puntos para que no sea una reunión extensa y encontrar lineamientos”.



“Tengo más de 20 años como dirigente en el fútbol. Estábamos tan enredados que no sabíamos que discutíamos. Queríamos que se complete la quinta fecha, pero se mezclaron dos puntos y no podíamos votar”, añadió.



El directivo mostró sus descontentos sobre algunas de las decisiones que se tomaron durante el Consejo: entre ellas, la de contar con un Plan B (torneo regional entre los clubes) en caso de no poder completar todos los partidos previstos para la temporada. “Criticamos el apuro de aprobar un plan B. La televisora quiere que se juegue el sistema de campeonato como estaba”.



Ademas, dijo sentirse en inquieto por la forma en como se toman decisiones en la LigaPro. También está en contra de aumentar el número de clubes en Serie A. Espera que para el 2021 se mantengan los 16 equipos en Serie A y 10 en la B.



Agregó que solicitará que la sesión programada para el sábado 23 de mayo, donde se definirán el tema de ascensos y descensos, así como el formato del campeonato, no sea transmitida al público, debido a que “los enfrentamientos generan morbo”.