Macará empató con Delfín y mantiene su invicto en la LigaPro

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Macará y Delfín igualaron 1-1 en el estadio Bellavista, en cotejo válido por la fecha 26 del campeonato ecuatoriano. Janner Corozo y Sergio López marcaron los tantos, este sábado 21 de septiembre de 2019. El 'Ídolo de Ambato' se mantiene como el único invicto como local del torneo.

Un partido perdido en 26 encuentros disputados. 18 cotejos invicto (la mejor racha de su historia). Esos son los números de Macará en la presente temporada, al mando del entrenador ecuatoriano Paúl Vélez, quien cumplió su tercer compromiso suspendido y no estuvo en la zona técnica.



Los primeros minutos del cotejo fueron disputados en mitad de cancha. El equipo local buscó tomar el protagonismo del cotejo a través de su delantero Michael Estrada, quien retornó al once titular tras jugar con la selección ecuatoriana en los amistosos con Perú y Bolivia.



El marcador se abrió a los 22 minutos. El volante izquierdo Carlos Arboleda ganó un pase a las espaldas de Pedro Perlaza y envió un centro a Janner Corozo. El exjugador de Independiente del Valle definió de primera y marcó su sexto gol en el torneo local.



Cuando el primer tiempo estaba por finalizar, el 'cetáceo' consiguió el empate. El volante argentino Sergio López igualó el compromiso con un remate de tiro libre que pasó entre la barrera y el golero Javier Burrai no pudo despejar.



En el segundo tiempo, el equipo ambateño fue en busca del segundo tanto. A los 57 minutos llegó la acción más clara. El goleador Estrada recibió el esférico en la mitad de cancha y evadió la marca de Williams Riveros y Luis Cangá. Estuvo cerca de marcar el mejor gol del año, pero su remate se fue desviado.



Con este resultado, Macará sigue como puntero de la LigaPro con 57 puntos, mientra que Delfín es quinto con 45 unidades. En la vigésima séptima jornada, el celeste jugará frente al Mushuc Runa en Ambato, el próximo sábado 28 de septiembre a las 13:00. Por su parte, el equipo de Manta recibirá en el estadio Jocay al Técnico Universitario, el domingo 29 a las 14:15.