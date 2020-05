Luz verde para que el GP de Austria abra la temporada de F1 en julio

LEA TAMBIÉN

El gobierno austriaco dio este sábado 30 de mayo el visto bueno a la organización de dos carreras de la Fórmula 1 en Spielberg (centro) , el 5 y el 12 de julio, que abrirán la temporada 2020, al considerar que se cumplen las condiciones de seguridad sanitaria.

“Las dos carreras de Fórmula 1 el 5 y el 12 de julio de 2020 en Spielberg, en Styrie, se celebrarán sin espectadores”, señaló el ministerio de Sanidad en un comunicado, estimando que “la organización presentó un concepto de seguridad completo y profesional” para la prevención de la propagación del coronavirus.



El gobierno había avisado que el proyecto de comenzar la temporada en el Red Bull Racing no sería aceptado si la organización no aportaba todas las garantías de seguridad sanitaria.



“Además de medidas de higiene estrictas, el plan prevé test y reconocimientos médicos regulares para todos los equipos y los empleados”, precisó el ministerio. “El elemento crucial será la coordinación estrecha entre la organización y las autoridades sanitarias regionales y locales”, añadió.



El gobierno desea que el evento se organice como “circuito cerrado”, quiere decir, sin contacto con la comunidad, a la excepción de los locales implicados en la gestión de la carrera.



Los medios austriacos han publicado la posibilidad de organizar vuelos especiales para traer a las escuderías. Austria, que suma menos de 700 muertos por coronavirus, inició su desconfinamiento a mediados de abril. No ha registrado repuntes desde entonces.



A mediados de marzo, el primer gran premio de la temporada esta previsto en Australia, pero fue anulado en el último momento por el inicio de la pandemia.