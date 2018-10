Luis Vega busca patrocinios para seguir en el ciclismo

LEA TAMBIÉN

Luis Vega analiza dejar el ciclismo de ruta. La falta de dinero para costear sus gastos de entrenamiento, hidratación, alimentación, vestimenta y repuestos de la bicicleta son la principal causa.

El indígena, de 18 años, confiesa que si no consigue el apoyo de las empresas privadas y del Estado en los próximos meses no volverá a montar el ‘caballito de acero’ en el 2019.



La idea de abandonar el ciclismo lo deprime. Fabián Vega, su entrenador y primo, lo alienta para que continúe en los entrenamientos diarios.



El estudiante, de la carrera de Cultura Física de la Universidad Técnica de Cotopaxi, cuenta que entrenadores y dueños de los equipos que participaron en la Vuelta Juventudes del Ecuador lo observaron y le recomendaron que siguiera entrenándose.



“Luis correrá en la etapa élite desde el 2019 y puede mejorar su marca personal. Necesita apoyo económico para lograr excelentes resultados pues ya compite con ciclistas profesionales”, aseguró el entrenador.



La Vuelta Juventudes del Ecuador, realizada del 18 al 23 de septiembre, fue la última en que compitió. El deportista que representó al cantón Salcedo (Cotopaxi) se ubicó en el puesto 11º de 33 ciclistas. Superado por corredores de Carchi, Imbabura, Pichincha, Tungurahua y de Colombia.



Para eso, contó con el apoyo económico de Prefectura de Cotopaxi, consultorio veterinario Estrada Medina, Clínica de la Bicicleta, Constructora Inmobiliaria Makikun, del Sindicato de Choferes de Salcedo, lavadora Avatar, de la Liga Cantonal y de dos profesionales de la construcción.



Incluso el comerciante Miguel Bonilla le entregó 50 helados para que sean vendidos en las fiestas de cantonización en honor al Príncipe San Miguel.



El joven pedalista contó que sus entrenamientos para la Vuelta de las Juventudes los desarrollaba por las vías asfaltadas de Latacunga, Saquisilí, Pujilí y Salcedo en horas de la madrugada. Mientras que los fines de semana recorría las carreteras del sur de Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo. Incluso, avanzaba hasta la provincia de Bolívar.



El ciclismo hizo que Luis abandonara los estudios en la Unidad Educativa 19 de Septiembre, en Salcedo.



Sin el conocimiento de sus padres el joven alternaba las prácticas con el trabajo de mesero en uno de los restaurantes de su cantón. Los pocos recursos que obtenía le permitieron pagar la inscripción. Asimismo adquirió vitaminas y repuestos como tubos, llantas, frenos, cadenas y otros.



“Obtuvimos resultados pese a las limitaciones. No tenía un equipo propio y le toco competir de manera individual patrocinado por un equipo de Imbabura”, aseguró Vega.



En la primera etapa de Riobamba se ubicó en el puesto 33, en su arribo a Ambato pasó al 28, pese a que los jueces de la competencia no registraron bien el tiempo de llegada. En el trayecto desde la capital de Tungurahua a Machachi quedó décimo y fue cuarto desde Tabacundo a Ibarra.



En la travesía entre Ibarra Tulcán quedó quinto, esto le permitió ubicarse undécimo en la tabla general.



“Se pudo hacer más pero la falta de apoyo nos limitó. Estoy contento con el resultado y eso permitió para mostrarme con entrenadores que vieron mi fortaleza y habilidades”, aseguró el admirador del pedalista Richard Carapaz.



El deportista originario de la comunidad de Tigua, en el cantón Pujilí, inició a entrenarse en las bicicletas desde los 13 años. Los logros que obtenían sus primos Fabián y Marco lo impulsaron para que deje de lado las artes marciales y se dedique al ciclismo de ruta.



Los jóvenes deportistas le prestaban sus bicicletas, cascos e incluso la indumentaria deportiva para que pueda practicar. El apoyo para Luis aumentó cuando Fabián logró ser entrenador de ciclismo de la Liga Deportiva Cantonal de Salcedo. La institución le prestó las bicicletas.



“Desde niño se destacó y siempre mostró ganas de superarse, porque sus padres son de escasos recursos económicos y no tienen posibilidades para adquirir una bicicleta”, indicó Fabián Vega.



Un circuito en la parroquia La Victoria, en Pujilí, fue su primera competencia oficial. Los entrenadores le prestaron uniforme y casco para que compitiera. En los últimos Juegos Juveniles se ubicó en cuarto lugar, esto le impidió acceder a una beca deportiva.



También ha participado en triatlón y carreras ciclísticas organizadas en Santo Domingo, Quito, Imbabura, Carchi y otras provincias. En la competencia ciclística Espejo, de Tulcán, fue segundo.



Cotopaxi en la Vuelta



Cotopaxi estará presente en la Vuelta Ciclística al Ecuador con cuatro ciclistas. Los hermanos Bolívar y Fabián Chiluisa participarán en su octava edición de la competencia nacional, que se realiza desde ayer. El equipo se completará con Fabián Taipe y John Martínez. Este último debutará en la Vuelta.



Entre los patrocinadores están el Gobierno Provincial de Cotopaxi, Clínica de la Bicicleta e instituciones privadas de la provincia. El equipo ya está en Coca, desde donde partirá la competencia.