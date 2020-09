Luis Suárez se despidió con lágrimas del FC Barcelona, antes de llegar al Atlético de Madrid

LEA TAMBIÉN

Un emocionado Luis Suárez se despidió este 24 de septiembre de 2020 del FC Barcelona, antes de poner rumbo al Atlético de Madrid, asegurando que se va “orgulloso de haber entrado en la historia” de la entidad azulgrana, de la que es el tercer máximo goleador.

“Llegar acá y jugar en el Barça es un sueño hecho realidad, llegar a los números que llegué, no me lo imaginaba” , aseguró Suárez, en un pequeño acto de despedida junto al presidente del Barça, Josep Maria Bartomeu, en Barcelona.



“En el Barcelona tienes que estar constantemente rindiendo al máximo y nunca sabes cuántos años puedes durar, así que me tengo que sentir orgulloso de haber aguantado tanto y siempre rendir de la mejor manera posible” , añadió el delantero uruguayo, que abandona el club tras seis temporadas.



“Me tengo que ir orgulloso de entrar en la historia de este club, ser tercer máximo goleador e irme de la forma que me voy” , aseguró el que ya es una leyenda azulgrana y al le costó empezar a hablar mientras luchaba por aguantar las lágrimas.



Subido al podio de los goleadores históricos del Barcelona con 198 goles, sólo por detrás de César Rodríguez (232) y el inalcanzable Leo Messi (634) , Suárez se ve obligado a marcharse después que el nuevo técnico Ronald Koeman le comunicara que no contaba con él esta temporada.



“Cuando el club te dice que no cuenta contigo, tienes que aceptarlo, te cuesta, es difícil, pero hay que aceptarlo, es la realidad y lo que pasa en el fútbol” , dijo.