El DT Luis Soler evadió las preguntas sobre su permanencia en D. Cuenca

Con cierta arrogancia, el técnico del Deportivo Cuenca, el argentino Luis Soler, evadió las preguntas de dos colegas que pretendí­an saber sobre su permanencia en el club. Esto ocurrió en la conferencia de prensa, tras las derrota (2-1) sufrida este viernes 10 de mayo del 2019 ante Macará, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar.

Una de las reporteras preguntó: ¿Qué tanto oxígeno cree que tiene en este Deportivo Cuenca? El DT se molestó y dijo: No voy a contestar ese tipo de preguntas, voy hablar del partido, gracias. De esa manera condicionó las preguntas de los demás comunicadores presentes, puesto que ella fue la primera en interrogarlo.



Sin embargo, otro colega opinó que el equipo cuencano tuvo un primer tiempo fatal y esto alteró a Soler. Yo voy a contestar preguntas y no a escuchar tu opinión. El reportero se incomodó y sugirió que por su amor al equipo deberí­a negociar con los directivos. El DT lo refutó: ¿Vos sos periodista?, una vergüenza de lo que decís.



La actitud prepotente de Soler con la prensa, que no es la primera vez, generó una serie de cuestionamientos de los miembros del Cí­rculo de Periodistas Deportivos del Azuay. El principal cuestionamiento es su imposición en el tema de preguntas.



Mientras eso ocurrí­a con la prensa, la hinchada exigía fuera del estadio la salida de Soler, quien con el equipo ha sumado uno de los 21 puntos en disputa en los últimos siete partidos.



Al final del cotejo, los aficionados lanzaron botellas a los jugadores y una de esas impactó en la rodilla del jugador Édison Preciado. Los futbolistas también recibieron insultos, especialmente de los aficionaos ubicados en la general sur.