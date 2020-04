Luis Segovia: "Ahora Independiente del Valle ya no es un equipo chico"

LEA TAMBIÉN

Cinco meses después de obtener la Copa Sudamericana con Independiente del Valle, Luis Segovia aún conserva las imágenes de la final ante Colón de Santa Fe frescas en su retina. Para el defensa central de 22 años la victoria ante el equipo argentino marcó un punto de inflexión en la historia de IDV, por ser el primer título de carácter profesional para el club.

“Pongo en youtube Final Copa Sudamericana 2019. Veo la apertura, escucho los cánticos y veo todo el estadio lleno de argentinos y no lo creo”, comentó Segovia en entrevista con Radio Huancavilca (830 AM) de Guayaquil, rememorando el difícil recorrido del club rumbo al título.



Segovia se mantiene en cuarentena cumpliendo con las disposiciones del cuerpo técnico. Se entrena y cuida su forma física a la espera de la reanudación de la LigaPro.



Haciendo un repaso por los obstáculos que atravesó el equipo en el tal ansiado título, el defensa central recordó que al equipo lo subestimaron en muchas ocasiones: en la previa del duelo con Universidad Católica “toda la prensa chilena decía cuánto va a ganar Católica a un IDV humilde”. La serie terminó (7-3) a favor de los ecuatorianos otorgándoles el pase a los octavos de final. Los rayados terminarían por superar a Colón 3-1 en la final, adjudicándose el primer título internacional de su historia.



“Ahora no somos chicos, somos un equipo que ha ganado cosas importantes”, comentó Segovia, que a su corta edad se ha consolidado como uno de los defensas centrales de mejor rendimiento en la LigaPro, y uno de los más experimentados dentro del club.



Se mostró agradecido con cada uno de los entrenadores que ha tenido desde su debut, sobre todo con Rubén Darío Insúa, Ismael Rescalvo y Miguel Ramírez, pues fueron los que más han aportado significativamente a su carrera.



El atleta aprovechó para destacar a su compañero de equipo, el juvenil Moisés Caicedo. Segovia lo calificó de ‘monstruo’ y de ‘todo terreno’.



“Tiene 18 años y puede chocar con gente de 32 años”, comentó, afirmando que el debut y el gol de Caicedo con el equipo de primera en el duelo ante Junior por Copa Libertadores fue muy positivo.



Sobre una posible convocatoria a la Selección se mostró cauto al manifestar que de momento no ha tenido la posibilidad de conversar con el DT Jordi Cruyff, y que su primer acercamiento con el entrenador de origen español fue cuando integraba el grupo de la selección para los Preolímpicos de Colombia.



