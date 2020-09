Luis Muentes defendió a las árbitros, luego de las polémicas que se dieron en los partidos de Liga de Quito y Barcelona

LEA TAMBIÉN

Dos partidos de la fecha 12 del campeonato ecuatoriano de fútbol LigaPro tuvieron decisiones polémicas de los árbitros. En el estadio Rodrigo Paz, un gol del Guayaquil City fue anulado por una posición adelantada advertida por el cuarto árbitro, en el juego ante Liga de Quito..

Una decisión similar se aplicó en el partido en el estadio Monumental. Un gol de la Universidad Católica ante Barcelona no sumó al marcador por una mano del defensa Guillermo de los Santos, de la 'Chatoleí'. En esa acción también tuvo influencia el cuarto árbitro.



Los entrenadores Pool Gavilánez, del Guayaquil City, y Santiago Escobar, de la Católica, cuestionaron las intervenciones de los árbitros y su influencia con los árbitros centrales. Criticaron que se haya anulado las acciones apoyados en las cámaras de transmisión de la tv.



Luis Muentes, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Árbitros de Fútbol (Aedaf), manifestó este lunes 14 de septiembre de 2020 que en ningún momento revisaron las cámaras de transmisión.



"En el partido del viernes (de Liga), el juez de línea y el central no vieron que el desvío del balón no fue intencional, por eso deliberaron entre ellos para definir la jugada. Lo que se dijo sobre que los árbitros se apoyaron en una imagen repetida, observada en un monitor, es una falacia", defendió Muentes.



Muentes insistió que el cuarto árbitro sí puede participar en las decisiones de los centrales. "Dentro de nuestra planificación queda claro que cuando suceda una jugada polémica, uno de los cuatro jueces tiene que ver la jugada para tomar una buena decisión. La regla nos faculta para poder apoyarnos entre nosotros y tomar las decisiones correctas", añadió.



Los directivos de la Universidad Católica también presentarán un reclamo con un video con la agresión de Darío Aimar, defensa de Barcelona, en contra de, Juan Manuel Tévez, de Católica.



Está previsto que este lunes 14 de septiembre se reúna la Comisión Técnica de Arbitraje de la Ecuafútbol para analizar el desempeño y las calificaciones que recibieron los cuartetos arbitrales en ambos partidos.