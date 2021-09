Luis Muentes: ‘Los árbitros no viajaron a las sedes y no se juega’

Redacción Bendito Fútbol

No hubo acuerdo entre árbitros y dirigentes de la LigaPro. Así lo oficializó Luis Muentes, presidente de la Agremiación de Árbitros ecuatorianos. Los colegiados esperaban una respuesta favorable a su petición.

“No hay acuerdo, los árbitros hemos estado reunidos dos noches seguidas y se mantiene la decisión de no dirigir los encuentros de la séptima fecha de la LigaPro”, aseguró Muentes en Radio Caravana. Además aseguró que no se jugaría la séptima fecha de la segunda etapa.



Los árbitros no viajaron a las sedes de los cotejos y según el reglamento, deben estar ahí con 24 horas de anticipación.



Muentes también mostró su indignación con la actitud que ha tomado Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro. Asegura que desde las 09:00 de este viernes de septiembre intentó contactarse con él, pero lo dejaron en visto. Sí, le leyó los mensajes, pero no le respondió.



“Hoy abrigamos la esperanza de arreglar pero no hubo respuesta de LigaPro. Le escribí a las 09:00 a Miguel Ángel Loor. Leyó y nunca respondió”, aseguró en otra entrevista en Radio ABC de Ambato.



La situación es compleja, porque el reclamo de los árbitros es por sus remuneraciones de cuatro meses. Según calculó Muentes, se trataría de USD 700 000 a USD 800 000.



Esto hizo que los colegiados tomaran acciones radicales. La primera es no pitar los cotejos ya programados. El presidente de los árbitros aseguró que Carlos orbe, designado para el juego entre Técnico Universitario y Manta no viajó.



“No sólo Carlos Orbe no va a viajar a Ambato, sino que el resto de integrantes del equipo arbitral tampoco lo harán”, dijo Muentes.



A pesar de que la postura de la LigaPro es no retrasar el calendario, esto obligaría a suspender los juegos programados.



Loor en días pasados justificó la falta de pagos por la crisis que vive el país y el mundo por la pandemia. Los derechos de Televisión no han sido cobrados y eso retrasa la cancelación de deudas a los árbitros y a otros proveedores.