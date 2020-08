Luis Miguel Escalada: 'Los partidos sin público parecen entrenamientos'

LEA TAMBIÉN

Luis Miguel Escalada tuvo su premio ante El Nacional. El delantero argentino, nacionalizado ecuatoriano, pudo anotar en la sexta fecha de la LigaPro después de 11 meses.

Uno de los goleadores históricos del fútbol ecuatoriano asegura sentirse vigente y fortalecido gracias a los trabajos con Aucas. Pero para él, al igual que sus compañeros, volver a las canchas tuvo un sabor especial.



"Feliz después de tanta espera, no había podido debutar a inicio de año por una lesión. Tuvimos un día lindo, necesitábamos ganar para salir de abajo. Contento por volver a marcar", dijo el 'Pichu' en una entrevista en Radio La Red.



No jugar, cambiar de entrenador y vivir encerrado durante tres meses no fue sencillo de asimilar. Por eso asegura que este reinicio fue atípico para Aucas.



"Fue atípico sin jugar tanto tiempo, llevadero porque disfruté de mi familia y mi hija. Cambiamos el técnico apenas arrancó la pandemia, me siento mejor de la lesión y agarrando ritmo", afirmó el argentino que también vistió las casacas de Deportivo Quito, Católica, Liga de Quito y Emelec.



El siguiente reto de Escalada será el Superclásico capitalino. Recibirán en su estadio a Liga de Quito con la misión de seguir sumando puntos para subir aún más en la tabla de posiciones. El cotejo será el sábado 22 de agosto a las 18:00.



"El sábado tenemos un partido importante en el Superclásico y como local en nuestro estadio. Es raro, más aún en clubes que llevan gente; parece un entrenamiento pero lo debemos tomar serio para que los hinchas en sus casas lo disfruten", asegura el goleador.