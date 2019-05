Luis Manfredi: ‘El fútbol del país podría desaparecer’ 

LEA TAMBIÉN

El informe preliminar de auditoría de las cuentas de los clubes arroja pasivos por USD 110 millones. ¿Esperaban esos resultados?

El informe efectivamente está en fase de elaboración, aunque nosotros internamente manejemos los datos y sabemos cómo van a ir resultados. El dato del endeudamiento, que puede rondar los USD 100 o 110 millones, es un dato importante que muestra el grave descontrol en el gasto de los clubes.



En ese sentido, ¿la auditoría de PwC empeoró el panorama que habían considerado?

Si los datos de endeudamiento son mayores o menores de lo esperado, no lo sé. Lo que podemos decir es que es una situación complicada. El fútbol ecuatoriano estaba a punto de desaparecer, hay que decirlo así de rotundo. Pero aún se está a tiempo, por eso el reglamento de control económico fue el primero en aprobarse.



¿Es un tema reversible?



Me gusta repetir un mensaje de esperanza. En el futbol español se puso en marcha el mecanismo de control económico, que es el mismo de aquí. En el 2012 los clubes debían a la agencia tributaria más de USD 700 millones, actualmente deben 70 millones pero los pagos están financiados.



¿Encontraron transparencia en los clubes al momento de otorgar la información?



Se ha encontrado transparencia y compromiso absoluto en varios clubes, en otros puede mejorar. La cuestión no ha sido tanto la transparencia, lo que ocurre es que como antes no había la obligación de generar esta información contable y mercantil, nos hemos encontrado información deficiente o en ocasiones inexistente.



¿Cuáles son las garantías de cumplimiento de los clubes, considerando la crisis que mencionan?

En caso de que los equipos no cancelen puntualmente sus obligaciones, la LigaPro tiene la atribución de descontar directamente del dinero del contrato de televisión que era para el club y pagar directamente al acreedor. No es una medida sancionadora, está aprobada por todos.



Ya hay clubes con problemas y denuncias de jugadores impagos. ¿Por qué no actúan aún?

Estoy apelando a la comprensión del aficionado y de los medios de comunicación, que los entiendo hasta cierto punto, cuando se preguntan por el control de la liga. Se trata de una medida seria, tomar dinero de un club para pagar a un jugador no es cualquier cosa, primero hay que tener el sustento y la base jurídica para hacerlo. No podemos cometer errores.



¿Hay un tiempo límite para el saneamiento?

Hablaría más bien de un plazo estimado, porque tenemos una base para opinar con mayor precisión. En un plazo de cinco años podemos hablar de un endeudamiento menor y controlado en la generalidad de los clubes nacionales.



¿Se harán públicos los informes de las cuentas de los clubes?

Así será, se publicarán informes completos y de forma periódica, anualmente. No solo debemos mostrar una panorámica estática del proceso, sin el cambio que se dé temporada a temporada, por tanto se harán públicos los principales indicadores de control económico.



¿Qué tan efectivo es el control en los primeros cuatro meses de gestión?



Para que se hagan una idea, los montos económicos que significan las plantillas de jugadores en el primer plantel de los clubes, que es un primer indicador, ha supuesto una disminución respecto al año pasado del 15% o 25%, dependiendo de los clubes.



¿Se quejaron los clubes por esta restricción en su libertad de contratación?

Esto no es un análisis exclusivamente financiero, el objetivo es reducir el endeudamiento y estabilizar a los clubes, pero tenemos un estrecho margen que es el de garantizar el nivel competitivo de los clubes. Un ajuste demasiado drástico pudo sacarnos de ese camino y perjudicar el espectáculo.



Se conoce que existen clubes que no están de acuerdo con la LigaPro, ¿hay unidad?

Todas las ligas engloban a clubes con diferencias muy grandes, hay que entender que si atendemos a los intereses individuales, su paralelismo con un objetivo común en algunas cuestiones será muy cercano y en otras muy diferente. La difícil labor es llevarlos a un entendimiento para tener un campeonato de mayor valor económico y deportivo.



Hay resoluciones de la Liga que generaron confrontación entre directivos, como el manejo de la Comisión Disciplinaria. ¿Se entorpece la unidad?

Hay que entender que cualquier cuestión que se dirima en comisión disciplinaria, por definición es controvertida, es una disputa entre clubes, por tanto, son cuestiones que nunca serán pacíficas. Más allá de eso, se trata de un organismo transparente aprobado de manera unánime. Si no están contentos con las decisiones, hay mecanismos de apelación a nivel nacional e internacional.



Biografía. Nació el 4 de febrero de 1974, en Sevilla, España.



Experiencia. Abogado y economista, fue docente durante 15 años en la U.de Alicante. En el 2011 fue director del Hércules y en el 2013 se unió a la Liga Profesional de España. En el 2017 se sumó a la LigaPro.