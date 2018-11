Luis Enrique asegura no tener un problema personal con Jordi Alba

LEA TAMBIÉN

El seleccionador español, Luis Enrique, se mostró hoy hastiado por las preguntas que recibió sobre el regreso del futbolista Jordi Alba a una convocatoria y aseguró que no tiene ningún problema personal con el lateral del Barcelona.

La vuelta de Alba fue la principal novedad en la lista que presentó hoy el técnico, después de que el carrilero izquierdo se quedara fuera en las dos primeras convocatorias de Luis Enrique en mitad de rumores sobre una mala relación entre ambos. "En su momento defendí a capa y espada que no tengo ningún problema con ningún jugador y ahora es la misma situación", indicó Luis Enrique en una rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en las afueras de Madrid.

"No tengo ningún problema personal con ningún jugador. No ha habido llamadas ni nada que se le parezca. En esta sala no hay nadie que conozca mejor a Jordi Alba que nuestro staff en el plano profesional", agregó sobre un jugador al que ya entrenó en su época como técnico del Barcelona.

"Es una decisión profesional. Personal, en ningún caso". Alba, de 29 años, mostró un gran nivel desde el inicio de la temporada y está considerado como uno de los mejores laterales zurdos del mundo. Sin embargo, eso no le bastó para recibir la llamada de Luis Enrique hasta hoy.



El caso suscitó mucho debate en España, pero el seleccionador aseguró que no decide en función de la opinión pública. "No tengo por norma tomar decisiones en función del clamor popular. Tomar decisiones es una de las cosas más difíciles para un entrenador".



Luis Enrique se negó después a contestar varias preguntas sobre Jordi Alba, cansado ante la insistencia de los periodistas. Sin embargo, cuando al final de la rueda de prensa le preguntaron a qué jugador le gustaría parecerse, dijo entre risas: "A Jordi Alba. Aunque yo soy un poco más alto". En la convocatoria para los duelos ante Croacia, el jueves por la Liga de Naciones, y Bosnia, un amistoso el 18 de noviembre, hay además varios nombre nuevos como los de Mario Hermoso o Brais Méndez. "Hay bastantes caras nuevas. Es algo esperanzador porque hay un grupo de jugadores muy amplio que puede formar parte de la selección", dijo el entrenador. "Aparece la competencia de manera exagerada y a mí me va bien, a la larga aporta cosas muy positivas".

