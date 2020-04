Luis Alfonso Chango pidió la renuncia de todo el directorio de la FEF

LEA TAMBIÉN

Luis Alfonso Chango, presidente vitalicio del Mushuc Runa, solicitó al directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) que presente su renuncia y llame a nuevas elecciones, luego de la destitución de Francisco Egas como presidente.

El dirigente fue removido por cinco miembros del directorio debido a los problemas económicos que le genera a la Ecuafútbol el millonario contrato con el seleccionador Jordi Cruyff. Jaime Estrada, vicepresidente de la FEF, asumirá la presidencia y Egas pasará a ser tercer vocal.



​Chango, en una entrevista con la Radio Redonda (Quito 96,9 FM, Guayaquil 99,3 FM), aseguró que Egas no cumplió con la transformación del modelo administrativo de la organización y criticó el contrato con el entrenador neerlandés, que llega a los USD 6 millones anuales.



"Para mí las decisiones que ha tomado la FEF encabezadas por (Jaime) Estrada y (Carlos) Galarza son apresuradas. Yo lo que haría es renunciar y presentar la denuncia correspondiente. Los culpables son todos, no solamente Egas", dijo.



El dirigente señaló que no ha tenido contacto con la Ecuafútbol desde que se posesionó la nueva directiva en enero de 2019. Dijo "que existen cabildeos" y recordó cuando la lista que apoyaba encabezada por Selim Doumet y su hija Karina perdió votos por el cambio de algunos directivos como Miller Salazar, presidente del Macará.



"Yo no le veo ningún cambio a Estrada con Galarza. Ellos saben cómo llegaron a la FEF, todos tienen sus intereses. Yo no le veo ningún futuro a la FEF, todos deberían renunciar y denunciar", reiteró.