Luis Chango cuestiona el campeonato que ganó Barcelona SC en el 2020

El presidente de vitalicio de Mushuc Runa, Luis Chango, cuestionó el campeonato conseguido por Barcelona, en la temporada 2020. Según el directivo, los amarillos habrían tenido facilidades de parte de la LigaPro.

“Barcelona es campeón gracias a la LigaPro y no por sus méritos”, dijo el dirigente ambateño, en una entrevista para radio Caracol, de Tungurahua.



Los amarillos consiguieron su campeonato 16, en diciembre de 2020, tras derrotar a Liga de Quito, en el estadio Rodrigo Paz. El equipo que dirige Fabián Bustos fue el segundo en sumatoria de puntos (58) y solo recibió 20 goles en la temporada.



Chango reiteró sus reparos con Barcelona, debido a que este no ha jugado en el estadio de Echaleche. Cuando Mushuc Runa se mide de local ante los porteños, los encuentros se programan en el Bellevista.



Días atrás, el presidente de Barcelona, Carlos Alfaro Moreno, dijo en una entrevista que cambiarían las luminarias del estadio Monumental y que las estructuras antiguas se donarían al estadio de Mushuc Runa.



“No somos chatarreros para recibir luminarias viejas. Que vendan en chatarra para que puedan pagar sus deudas”, respondió Chango, respecto del ofrecimiento de Alfaro.