Luis Chango advirtió que si Mushuc Runa pierden la categoría los jugadores no cobrarán su sueldo de diciembre

Los futbolistas del Mushuc Runa están advertidos. En caso de que el club descienda a la Serie B al final de la temporada, no recibirán sus salarios de diciembre del 2020.

Al menos así lo advirtió Luis Alfonso Chango, presidente vitalicio del Mushuc Runa, en una entrevista con Radio Sur, de Azuay. "Si pierden la categoría, los jugadores no cobran diciembre. Así está en la cláusula del contrato", expresó en la comunicación a través de la plataforma Zoom.



Por ello, confesó que se dirigió a los jugadores y les consultó si desean jugar en la Serie A o B. Con ello, advirtió, podrá armar la plantilla del 2021 para renovar contratos.



Reveló que los futbolistas tienen asegurado un premio si ganan los partidos del Campeonato. Cuando juegan ante Barcelona SC, Emelec y Liga, ese premio se duplica.



También se pronunció sobre los horarios que programa la LigaPro para su club. "No somos tan tontos... (...) En la sierra ecuatoriana no te hacen jugar a las 14:00 o 16:00", expresó y añadió que a Barcelona y Emelec "si les hacen jugar pasado las 18:00".



"Liga de Quito, incluso con más trayectoria que Barcelona, llega al estadio Echaleche y te entrega una placa de reconocimiento. Mientras que los de Barcelona no tratan de pisarla", añadió.