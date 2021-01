Luis Amarilla: 'Llegar a un club con tanta trayectoria es un privilegio y una enorme responsabilidad'

La dirigencia de Liga de Quito ya lo decidió. Luis Amarilla jugará en el club por una temporada. Llega en condición de préstamo con una opción de compra. El equipo hizo oficial su contratación a través de las redes sociales.

“Llegué a un acuerdo con el club, mi deseo era aceptar esta oferta y dependía de Vélez para concretar este vínculo. Llego el sábado al país”, dijo Amarilla en La Red.

Hace unos días, Amarilla aseguró que le gustaría jugar en Liga. Incluso insinuó que cuando enfrentó al equipo, Antonio Valencia le dijo que fuera a jugar con ellos.



“Llegar a un club con tanta trayectoria es un privilegio y una enorme responsabilidad. Estoy muy contento y voy a llegar al 100% para trabajar y trabajar en pro del equipo”, afirmó.



'Totín', como llaman al futbolista, aseguró que aún tiene contrato con Vélez Sarsfield. En el 2020 defendió los colores del Kansas City de la MLS.



“Es un año con opción a compra. Me queda año y medio con Vélez de contrato pero así está previamente el acuerdo”, dijo.



Sobre su lesión, aseguró que está en su etapa final de recuperación. Esta molestia le impidió jugar tres meses.



“Tuve una lesión de ligamento en el tobillo, estuve tres meses recuperándome. Estoy convencido que en menos de un mes estaré apto para la competencia (...) Me pone muy contento estar en mi paso final de recuperación. Se lo que representa Liga a nivel de Sudamérica y se de la expectativa que hay en mi llegada”, apuntó.



Ahora el reto es ganarse un puesto en el once titular. Peleará con Cristian Martínez Borja.



“Martínez Borja es un gran delantero, será una linda competencia y seguramente el DT decidirá quien se encuentra en mejor estado para que pueda jugar”, dijo