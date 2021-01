Luis Amarilla cumplió con los chequeos médicos para sumarse a Liga de Quito

Luis Amarilla pasó los chequeos médicos antes de firmar su contrato con Liga de Quito, este lunes 25 de enero del 2020. El delantero paraguayo, de esta manera, se sumará a la pretemporada que realiza el conjunto albo en el complejo de Pomasqui.

El ariete llegó a la 'U' por un año a préstamo, con opción de compra, para suplir la salida de su colega uruguayo Rodrigo Aguirre, quien se fue al fútbol mexicano.

"El primer día siempre es motivador. Los compañeros me hicieron sentir bien y eso es fundamental", expresó Amarilla durante la presentación oficial en el complejo de Pomasqui, tras los chequeos.



El atacante protagonizó un momento curioso cuando, dentro de la transmisión del canal oficial del club en YouTube, aseveró que está listo para patear penales si le toca ese momento.



"Si me toca patear penales acá en Liga, lo haría sin problemas. Debo entrenarme para ello (...) No soy un experto, pero debo estar preparado", expresó, a propósito de los penales que falló Liga en las dos finales de la LigaPro ante Delfín y Barcelona.