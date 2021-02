Luis Alfonso Chango: 'Iré a Guayaquil y le diré en la cara a LigaPro que favorecen a Barcelona y a Emelec'

Luis Alfonso Chango aseguró que no le preocupa si la LigaPro decide abrirle un expediente por sus aseveraciones que apuntaron a que Barcelona ganó el título por la ayuda del ente. Incluso, aseguró que está dispuesto viajar a Guayaquil y decirlo personalmente.

En declaraciones a radio Stéreo Fiesta, de Ambato, el presidente vitalicio de Mushuc Runa se ratificó en sus expresiones contra los canarios, pero también sumó a los eléctricos, indicando que la LigaPro los favorece en los horarios de partidos.



"No tengo ningún problema, que me abran un expediente. Me iré a Guayaquil y le diré en la cara a LigaPro con argumentos que no son imparciales (...) ¿O estoy mintiendo? Barcelona y Emelec reciben privilegios en horarios, nunca juegan al medio día en la Sierra", expresó a la estación guaytamba.



Chango también respondió al cuestionamiento que le hizo Aquiles Álvarez, vicepresidente deportivo de los canarios, quien dijo que el titular del 'Ponchito' "vive quejándose de la LigaPro" y que debería estar agradecido porque por los derechos de televisión recibe USD 100 000 solo por los partidos ante Barcelona, Emelec y Liga de Quito.



Además, el directivo de Barcelona le recordó que en la cooperativa de ahorro que tiene el mismo nombre del equipo, cuenta con la mayoría de socios que son hinchas del cuadro porteño. Ante ello, Chango advirtió que esas expresiones podrían derivar en un problema legal. "Causar pánico financiero es un delito penado por la ley", afirmó Chango.



"Les duele que les diga las verdades. Gracias a LigaPro salieron campeones", insistió.