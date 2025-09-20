El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) volvió a demostrar su jerarquía en la Fórmula 1 al quedarse con la pole position en el Gran Premio de Azerbaiyán, el decimoséptimo del campeonato, que se disputa este domingo en el circuito urbano de Bakú.

El vigente campeón del mundo, de 27 años, consiguió la cuadragésima sexta pole de su carrera y la sexta en lo que va de temporada, tras dominar una clasificación caótica, marcada por seis banderas rojas y una duración superior a las dos horas. En la Q3, detuvo el cronómetro en 1:41.117, superando por 478 milésimas al español Carlos Sainz (Williams), quien partirá desde la segunda posición.

El tercer mejor tiempo fue para el neozelandés Liam Lawson (RB), que firmó la mejor actuación de su trayectoria en una clasificación de F1. A su lado, en la segunda fila, estará el debutante italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que arrancará cuarto.

Por su parte, Fernando Alonso (Aston Martin) no pudo entrar en el top 10 y saldrá undécimo, mientras que el argentino Franco Colapinto (Alpine) partirá desde la decimosexta plaza.

Mercedes y Red Bull copan la tercera fila; Piastri a defender el liderato

La quinta y sexta posiciones fueron para el inglés George Russell (Mercedes) y el japonés Yuki Tsunoda (Red Bull), quienes integrarán la tercera fila de la parrilla. Detrás de ellos se ubicarán el británico Lando Norris (McLaren) y el joven francés Isack Hadjar (RB), octavo en la sesión clasificatoria.

El australiano Oscar Piastri (McLaren), actual líder del campeonato con 31 puntos de ventaja sobre Norris, arrancará desde el noveno puesto. A su lado, en la quinta fila, estará el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que cerró el top 10 en la “cuali”.

La carrera de este domingo está prevista a 51 vueltas, para completar un recorrido de 306 kilómetros por las calles de Bakú.

