Lucía Vallecilla quiere que Antonio Valencia vuelva a El Nacional y levante el título 14

Lucía Vallecilla, presidenta de El Nacional, se refirió a las críticas que recibió Antonio Valencia tras su incorporación a Liga de Quito. Para ella, no existe ningún rencor con el 'Toño' e incluso le gustaría que regrese a ser campeón con el club.

"¿Por qué no podría venir un año a estar con nosotros y levantar la copa 14? La gente no debe ser tan rencorosa. Nos dolió cuando se puso la camiseta blanca, pero es un ser humano y un excelente profesional que estuvo diez años en un equipo grande de Europa", mencionó la dirigente en el programa Más Deportes.



Valencia dejó el Manchester United en junio del 2019, y se incorporó al equipo 'albo' luego de disputar la Copa América de Brasil 2019 con La Tricolor. El amazónico recibió críticas de aficionados del club 'criollo', quienes esperaban que regresara al club del que surgió.



En cuanto a la posibilidad de cambiar el sistema de campeonato para la LigaPro 2020, Vallecilla expresó su deseo de mantener el formato con el que iniciaron el torneo, así como también el número de clubes que jugarían en la temporada 2021.



"No compartimos que se aumente el número de clubes porque impide entregar un espectáculo de calidad. En cuanto al formato, en El Nacional esperamos que se mantenga porque tenemos un Protocolo Sanitario que nos permitiría hacerlo tranquilamente", indicó la presidenta.



Por otra parte, Vallecilla confirmó que presentará una propuesta al Consejo de Presidentes de LigaPro para jugar el campeonato con un 25% del aforo total, pues asegura que son lugares en donde se podría tomar las medidas sanitarias para el ingreso del público.



"Esperaremos a que se desarrolle un tramo del campeonato. Aún no presentamos algo formal. Queremos ver cómo nos va y si existe la posibilidad de hacer un pedido para jugar con un 25% de aforo en los estadios. Sería importante para generar algo de recursos", finalizó la dirigente.