Lucía Vallecilla afirma que la Comisión formada para su destitución es ilegal y piensa seguir en su cargo

Lucía Vallecilla se mantiene firme en su intención de seguir como presidenta de El Nacional, pese que la Asamblea Ordinaria de Socios se conformó una Comisión Disciplinaria para analizar su destitución.

Por ello, reiteró que reunió pruebas para comprobar que esa Comisión es ilegal y tomar acciones legales. "Si la comisión se hubiera conformado con socios reales aceptaríamos alguna decisión de la comisión, pero esta comisión fue nombrada ilícitamente", expresó la dirigente en una entrevista en Radio La Red (102.1 FM).



Con las pruebas reunidas, Vallecilla planea plantear la ilegalidad de esta Comisión. "Tenemos los nombres de estas personas que no son socios y votaron en la Asamblea, los números de cédulas, sus números de celular y hasta sus correos electrónicos".



Reiteró su intención de mantenerse como presidenta del cuadro criollo, pese a que descendió a la Serie B .Dijo que duerme tranquila con su gestión. "Yo soy la que camino sola por las calles y por el club y recibo las muestras de cariño de parte de los hinchas para que continúe en el club".



También reconoció que se le adeuda dos meses de sueldo a los jugadores del cuadro militar.



El club, con Vallecilla, presentó una apelación que permita reveer la sanción impuesta por la LigaPro que impide a El Nacional contratar jugadores.



"Apelamos la sanción de LigaPro que no nos permite contratar jugadores. Ya nos sancionaron por pasarnos del presupuesto con una multa de USD 4 000, no pueden hacerlo dos veces por la misma causa".