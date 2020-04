Lucía Vallecilla: 'Jonathan Borja no recuerda quién le dio la posibilidad de salir al exterior'

LEA TAMBIÉN

Para El Nacional, volver a los entrenamientos en El Complejo de El Sauce todavía está descartado. La dirigencia y el cuerpo técnico han estructurado un plan para que la actividad se desarrolle en casa. El DT Eduardo Lara es el responsable de verificar y asistir a sus futbolistas durante estas dinámicas, a través de las plataformas digitales.

Mientras los jugadores tratan de mantenerse en forma, la dirigencia trata de resolver asuntos pendientes y urgentes. Uno de esos es lo económico. La falta de ingresos durante esta crisis sanitaria ha perjudicado a todos los clubes. En El Nacional, a situación se siente distinto. Es ligeramente más complicada, por su situación y por las deudas.

Lucía Vallecilla, presidenta del club, asegura que aún no se ha hablado de los sueldos. Es un tema que se está analizando. Como institución, la prioridad es salvaguardar la salud de todos los colaboradores.



“En la parte futbolística el cuerpo técnico es el encargado de planificar las tardeas semana a semana, al Directorio nos mandan un reporte y lo tratamos vía Zoom. En lo administrativo, la gente que trabaja ahí lo hace por turnos, al ser un espacio que necesita mantenimiento”, dijo la dirigente en una entrevista con Radio Huancavilca.

Sobre la participación del Bitri en Superliga femenina y Copa Ecuador, Vallecilla aseguró que estarán en los dos certámenes. Esto, por el esfuerzo que hizo el club en armar las dos plantillas.



“Como institución hemos decidido participar en las dos disciplinas, no sólo por cumplir con las licencias Conmebol, sino por dar un impulso al fútbol femenino, que desde el año anterior tomó fuerza. Nos queremos mantener activos en esa categoría, más aún porque se hizo un enorme esfuerzo para contratar cuerpo técnico y jugadores. También lo haremos en Copa Ecuador”, aclaró.



Sobre las deudas, Vallecilla confirmó que hasta el momento se han pagado el 85% de estas. El resto corresponde a dos acreedores estatales.



“Desde el momento en que llegamos, empezamos a trabajar en lo administrativo, deportivo y de infraestructura. El año anterior terminamos en un buen lugar en el torneo anterior, este año queremos ocupar los primeros lugares; en lo administrativo no tenemos problemas con los jugadores; en lo económico pagamos el 85% de las deudas y nos queda un 15% que corresponde al IESS y SRI, que está con convenios que anteriores directivas sólo pagaron intereses”, aclaró.

Sobre las declaraciones de Jonathan Borja, actual futbolista del Cruz Azul, la dirigente aseguró estar asombrada. El imabureño aseguró que la directiva del cuadro criollo no tiene la capacidad para gestionar bien las necesidades institucionales.



“El Nacional es un equipo demasiado grande, que no merece pasar por lo que pasa. Deberían haber directivos que de verdad le sumen al equipo, que no se quejen. Si adquirieron una responsabilidad como esta, deben hacer una gestión productiva y dejar de pensar en los que pasaron. Yo siempre he sentido esa camiseta, en mi familia todos somos hinchas del club. Ojalá las cosas cambien en algún momento", dijo Borja.



Ante estas declaraciones Vallecilla fue enfática en asegurar que a Borja se le dieron todas las facilidades. Incluso se le compró un vehículo de USD 43 000 y se le entregó premios en el 2019, a pesar de que había descendido la temporada pasada.



“Escuché sus declaraciones, nos llamó mucho la atención en el Directorio... Hasta tres días antes de que salga del país, le compramos un vehículo por USD 43 000 y el premio de 2019. Nos llamó mucho la atención lo que ha dicho, sólo nos queda decir que el joven quizá tiene algún problema para que no recuerde quién le dio la posibilidad de salir al exterior. Se fue por USD 300 mil cuando inicialmente aspirábamos USD 1 millón para dejarlo partir. Liga Pro sabe que El Nacional cumple con absolutamente todo”.